Mayová je mrtvá, říká bývalý ministr financí. Premiérka by měla odejít

Selhala a její setrvání v čele Británie i Konzervativní strany je neudržitelné. To si myslí bývalý ministr financí George Osborne. Napsal to už v neděli ráno na sociálních sítích. K jeho kritice se připojila i Anna Soubryová, členka konzervativců.

„Theresa Mayová je chodicí mrtvola, uvidíme jak dlouho vydrží na lavici odsouzenců k trestu smrti," nebral si servítky exministr pro televizi SkyNews. Jeho jízlivost je pochopitelná. Byl mzi prvními, které Mayová vyhodila loni v červenci, když převzala úřad premiéra po svém předchůdci Davidu Cameronovi. Osborne tvrdí, že při politické životě se premiérka udrží možná jenom týden.

Soubryová, které je také pro odchod Mayové ze všech funkcí, má jenom obavy z odchodu premiérky ve chvíli, kdy země potřebuje především stabilitu. Během několika dní má totiž Velká Británie začít vyjednávat s EU o brexitu.

V souvislosti s odchodem Mayové se hovoří o tom, že by ji mohl vystřídat současný ministr zahraničí Boris Johnson. Ten už včera odmítl, že by o nejvyšší vládní funkci usiloval a že stojí pevně za premiérkou. Ke střídání ho ale prý vyzvalo pět členů současné vlády. Někteří lidé ve straně ale nad možnou nominací Johnsona na post premiéra váhají. Už loni byla na jeho adresu kritický sám Johnsonův šéf volební kampaně, který o něm prohlásil (Johnosn byl před Mayovou také jedním z možných kandidátů na premiéra po Cameronově demisi), že „neví, co to znamená velet".

Mail on Sunday tripe - I am backing Theresa may. Let's get on with the job — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10. června 2017

Mayovou naproti tomu obhajuje ministr obrany Michael Fallon. V televizi BBC uvedl, že premiérka musí změnit styl, protože menšinové vládnutí vyžaduje jiný přístup. Fallon ale přivítal personální zeměn v jejím omkolí, hlavně odchod vedoucího úřadu a jeho zástupkyně Nicka Timothyho a Fiony Hillové.

Problémem Theresy Mayové je to, že pořád není jasné,na jakém základě ji bude deset poslanců Demokratické unionistické strany Severního Irska v Dolní sněmovně podporovat a co za podporu vlády budou unionisté chtít.