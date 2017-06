Mayová vyjednává o vládě, její kritici zatím hledají nástupce

Nyní však jednají se severoirskou Demokratickou unionistickou stranou o podpoře pravicové menšinové vlády premiérky Mayové. Řada straníků v Konzervativní straně se ale bojí, že neformální podpora unionistů se může změnit ve vydírání a vést nakonec k pádu konzervativní vlády.

Teď se objevují zprávy, že pět ministrů stávajícího britského kabinetu požádalo Borise Johnsona, aby Mayovou v Downing Street číslo 10 i v čele strany vystřídal. Johnson na to okamžitě reagoval, že o něčem takovém neuvažuje.

Deník The Sunday Times, který s informacemi přišel, uvedl, že ministři kontaktovali Johnsona už v pátek dopoledne, krátce poté, co byl šokující výsledek voleb oznámen. „Několik vysoce postavených lidí na vládní úrovni přísahalo svou věrnost Borisovi," napsal britský nedělník.

Řady spolupracovníků Theresy Mayové zatím opustili šéf jejího kabinetu e jeho zástupkyně Nick Timothy a Fiona Hillová. Deník The Daily Telegraph vedle Johnsona uvádí další možné kandidáty na místo Mayové. Mluví se buď o ministryni vnitra Amber Ruddové a také o ministru pro brexit Davidu Davisovi.

George Osborne says Theresa May is a 'dead woman walking' https://t.co/9nxTlPR3iN