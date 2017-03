Mečiarovy amnestie hýbou Slovenskem. Fico změnil názor

Slovenský film Únos připomněl temné časy vlády Vladimíra Mečiara. Tlak na zrušení amnestií pro pachatele dávného zločinu po premiéře politického thrilleru zesílil.

Vladimír MečiarFoto: čtk

Éra vládnutí premiéra Vladimíra Mečiara byla krvavá. Únos syna slovenského prezidenta Michala Kováče juniora do Rakouska v roce 1995, na kterém se podílela Slovenská informační služba (SIS), byl jen vrcholem praxe tehdejších vládnoucích elit. Korunní svědek byl zavražděn, šéf tajné služby dostal prezidentský pardon.

Film o únosu starou kauzu oživil. V ostré debatě v televizi TA3 s místopředsedou parlamentu Bélou Bugárem Mečiar podíl na únosu opakovaně odmítl. K možnosti zrušení amnestií řekl: „Existuje rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. Amnestie jsou zákonné a nezrušitelné!"

Čtěte také: Kontroverzní Mečiarovy amnestie na Slovensku? Chystá se jejich konec

Zavlečením Kováčova syna do Rakouska chtěla SIS zdiskreditovat prezidenta, který Mečiara kritizoval. Kováč mladší byl na Slovensku přepaden, omámen a tajně převezen do Rakouska, kde po místní policie objevila v kufru auta. Rakouští soudci konstatovali, že Kováč byl do Rakouska odvlečen násilně s účastí osob na-pojených na slovenskou vládu. Všechny stopy vedly do sídla SIS. Když v roce 1998 Vladimír Mečiar disponoval několik měsíců prezidentskými pravomocemi, ředitele SIS Ivana Lexu a další vykonavatele únosu amnestoval.

Expremiér tvrdí: skutek se nestal

Ten samý rok se premiér a zastupující prezident Mikuláš Dzurinda pokusil amnestie zrušit. Ústavní soud ale rozhodl, že nemá právo zpětně něco měnit. Vladimír Mečiar během debat v národní radě vždy argumentoval: „Rozhodnutí je, že skutek se nestal!"

Slovenský premiér Robert Fico zrušení opakovaně odmítal. „Máme s Mečiarovými amnestiemi velký problém z hlediska morálního, ale držíme se právního názoru, že amnestie není možné zrušit."

Čtěte také: Komentář ze Slovenska: Zeman je xenofob obdivující východní diktaturu

Tento týden nastal zásadní obrat. Ministr kultury Marek Maďarič prohlásil, že „pokud ústavní soud řekne, že je možné amnestie zrušit, tak to uděláme". Vládní strany připravují návrh na anulování sporných amnestií. Premiér Fico oznámil, že detaily předlohy budou známy tento týden.

Vladimír Mečiar zůstává klidný: „Pokud chcete, aby se Slovensko stalo raritou Evropy, tak klidně!" Místopředseda parlamentu Bugár je ale jiného názoru. „Pokud třicet právníků v parlamentu řekne, že je možné amnestie zrušit, měli by se lidé konečně dozvědět, jak se utvářela novodobá historie Slovenska."