Melania Trumpová propaguje v Chorvatsku výuku jazyků. A neví o tom

"Představte si jen, jak daleko se můžete dostat s trochou angličtiny," stojí na chorvatských billboardech, z nichž se usmívá první dáma Spojených Států amerických Melania Trumpová. Billboardy propagují důležitost výuky cizích jazyků. Trumpová ale nemá s jejich vznikem nic společného.

Kampaň s Melanií Trumpovou zahájilo chorvatské centrum pro propagaci americké kultury Institut Američki se sídlem v Záhřebu.

Centrum zveřejnilo tento týden na svých facebookových stránkách fotku billboardu s obrázkem od místní malířky Ivis Burićové, který zachycuje první dámu před rozvinutou americkou vlajkou, spolu s upozorněním, že spouští billboardovou kampaň. "Vstoupili jsme do hry billboardů," uvedl Institut Američki.

"Cílem marketingové kampaně je upozornit lidi na to, že znát světové jazyky je důležité a jaká znalost je nezbytná pro mezinárodní úspěch," uvedl spoluzakladatel Institutu, bostonský rodák Brett Campbell v rozhovoru pro místní noviny Vecernji List.

"Jsme svědky velkého odlivu chorvatských emigrantů, kteří hledají své bohatství v anglosaských zemích, jako je Irsko, Kanada, Austrálie a podobně. Pokud jste zběhlí v angličtině, můžete se na těchto trzích dostat daleko. A my vám v tom můžeme pomoci," uvedl Campbell.

Ivis Burićová, která je autorkou obrazu Melanie Trumpové, vyzdvihla její jazykové schopnosti. "Lidé si o ní mohou myslet leccos, ale nemohou popřít, že má úspěch, který si zaslouží, a že umí anglicky. Ne každý se může stát jednou z nejmocnějších žen na světě," uvedla Burićová. Melania Trumpová, která je slovinskou rodačkou, vládne kromě rodné slovinštiny a angličtiny také plynulou němčinou, francouzštinou a srbštinou.

Uživatelé internetu se však na stránkách institutu pozastavují nad tím, že centrum nemá od manželky amerického prezidenta ke kampani souhlas. "Až to zjistí, vstoupíte leda do soudních sporů a do hry Oslíku, otřes se," komentovala facebookový příspěvek Institutu Američkiho chorvatská uživatelka Ana Marija Abramovičová.

"Tohle není nápad. To je ponížení první dámy Spojených států. Je divné, že k tomu americké velvyslanectví mlčí," uvedl jiný uživatel Janez Temlin.

Na druhé straně řada příspěvků kampaň oceňuje.