Měříte dvojím metrem, vyčítá Srbsko mocnostem kvůli katalánskému referendu

Srbský ministr zahraničí Ivica Dačić obvinil v úterý světové mocnosti, že používají dvojí metr, když odmítly akceptovat referendum o nezávislosti Katalánska, a přitom schválily samostatné Kosovo. To vyhlásilo nezávislost v roce 2008.

Když se Kosovo v roce 2008 odtrhlo od Srbska a vyhlásilo nezávislost, většina zemí Evropské unie i Spojené státy americké samostatnou Kosovskou republiku uznala (Srbsko ale považuje Kosovo nadále za své území).

Bezmála deset let poté se katalánští voliči chystali uspořádat referendum o nezávislosti Katalánska, které španělská vláda označila za neústavní. Záhy poté vyjádřilo Německo znepokojení, že by to mohlo vést k povzbuzení separatistických tendencí i v jiných státech, píše agentura Reuters.

"Dvojí standard mezinárodního společenství mě znepokojuje. Evropská unie nikdy nepřizná, že se uznáním Kosova dopustila chyby, ale to rozhodnutí se jí teď vrací. Pandořina skříňka byla otevřena," uvedl srbský ministr zahraničí Ivica Dačić pro srbskou veřejnoprávní stanici RTS.

Postoj Srbska ke Kosovu je jedním z hlavních úskalí, které brání této zemi vstoupit do Evropské unie. Podle Bruselu má Srbsko zlepšit své vztahy s kosovskými úřady v Prištině a nesnažit se neustále zamezovat jejich snahy o zapojení do činnosti mezinárodních institucí a orgánů.

Srbský prezident Aleksandar Vučić svolal v pondělí k jednání ministry poté, co mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas prohlásil, že situaci ve Španělsku a v Srbsku nelze srovnávat, protože k odtržení Kosova podle něj došlo "ve velmi specifickém kontextu".

"Jak je možné, že katalánské referendum je označováno za neplatné a vyhlášení nezávislosti Kosova mohlo proběhnout dokonce bez referenda," vznesl Vucic řečnickou otázku při setkání s řeckým prezidentem Prokopisem Pavlopoulosem v Bělehradě.

Kosovo se odtrhlo od Srbska před bezmála deseti lety po dvouletých bojích se srbskými vojenskými oddíly, které nakonec zastavily letecké údery NATO, jejichž cílem bylo zastavit zabíjení a vyhánění etnických albánských civilistů, připomíná agentura Reuters.