Merkelová kritizovala izolacionismus. Nepřímo mířila na Trumpa

Německá kancléřka Angela Merkelová řekla dnes v projevu před poslanci Bundestagu, že „kdo si myslí, že problémy dnešního světa vyřeší izolacionismem a protekcionismem, ten se hluboce mýlí". Narážela tak na záměry amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně omezení vzájemného volného obchodu mezi Amerikou a Evropou a také jeho odpor k pařížské klimatické dohodě.

Kancléřka řekla, že Evropa je po odstoupení USA od pařížské dohody o klimatu ještě odhodlanější než kdy jindy tento dokument naplnit. „Boj proti klimatickým změnám, ohrožení mezinárodním terorismem, šance, které přináší globalizace a digitalizace, příčiny uprchlictví a migrace; žádná z těchto výzev se dnes nezastaví před hranicemi," prohlásila Mertlová. Výzvy současného světa je možné zvládnout jen společnými silami

"America First" se Merkelové nelíbí

Jméno amerického prezidenta v jejím proslovu nezaznělo, i tak bylo zákonodárcům jasné, že političky míří na Trumpa. Poslanci její vystoupení mířící proti izolacionismu a ochranářství ocenili potleskem. „Jsem přesvědčena, že protekcionismus není řešení, škodí všem," zdůraznila Angela Merkelová. Trumpovo „Amerika především" není to, co by jí bylo blízké.

Její slova o klimatických změnách se očividně týkala amerického prezidenta. Pařížskou dohodu o klimatu je podle Merkelové třeba naplnit, protože „víme, že změny klimatu jsou jednou z největších výzev lidstva, existenciální výzvou pro všechny lidi na světě". Podle kancléřky nemůžeme čekat na to, až se poslední člověk na světě nechá přesvědčit o tom, že se klima mění.

Vystoupení německé kancléřky je výrazným signálem, o čem a jak se bude hovořit na blížícím se červencové summitu zemí G20 v Hamburku (7. až 8. července). Merkelová zastává názor, že od pařížské klimatické dohody cesta zpět nevede. Narážela na to, že Donald Trump nedávno hovořil o tom, že je třeba „nově projednat podmínky dohody".

Unie má problémy, ale je pořád nejlepší

Angela Merkelová už delší době volná po větší jednotě a soudržnosti Evropy, v květnu 2017 řekla, že se Evropa nemůže plně spoléhat na ostatní a musí se více spoléhat na sebe. Německá kancléřka se domnívá, že i přes problémy a blížící se odchod Velké Británie je Evropská unie nejlepší příklad fungující spolupráce.

Kancléřka dnes v Bundestagu vyzvedla význam německo-francouzské spolupráce a řekla, že souhlasí s plánem nového francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na prohloubení eurozóny.

Angela Merkelová musí v zahraniční politice válčit na několika frontách. Kromě Trumpa je pro ni minovým polem vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, protože trvá na prodlužování protiruských sankcí. Na kordy se i s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jak kvůli politickým kampaním před tureckým ústavním referendem, tak kvůli odchodu německých vojáků z turecké základny Irciklik.