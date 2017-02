Merkelová má podíl na smrti ženy exkancléře Kohla, tvrdí jeho syn

Zakázku na software pro elektronickou evidenci tržeb (EET) za 50 milionů korun prověří státní zástupci. Uvedl to dnes server Echo24.cz. Zakázku dostala bez soutěže společnost IBM, která pro stát zajišťuje automatizovaný daňový informační systém (ADIS). Systém EET byl začleněn do ADIS. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 se zakázkou zabývá na základě anonymního trestního oznámení. Do měsíce rozhodne o dalším postupu, řekl serveru mluvčí zastupitelství Jan Lelek.