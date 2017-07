Čínská pandí diplomacie: Merkelová se sejde s čínským prezidentem

Dvě obří pandy Meng Meng a Jiao Qing, které Čína zapůjčuje Německu na znamení přátelství, najdou svůj nový domov v berlínské zoo. Jejich nový areál, postavený za 10 milionů dolarů, otevře ve středu Angela Merkelová spolu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Vzhledem k aktuální politice amerického prezidenta Donalda Trumpa "America First" si musí německá kancléřka Angela Merkelová hledat na mezinárodním poli nové partnery. Jak podotýká agentura Reuters, navzdory německým obavám z porušování lidských práv v Číně a z toho, jak čínské státem vlastněné společnosti přebírají evropské podniky, se takovým partnerem může stát Čína.

V rámci nadcházejícího summitu skupiny velkých ekonomik G20 v Hamburku se tak Angela Merkelová opakovaně sejde s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Ten by se měl stát jejím spojencem proti Trumpovi v řadě otázek, na něž se chce summit zaměřit - od mezinárodního obchodu přes klimatické změny až po ekonomický rozvoj v Africe. Merkelová s čínským prezidentem v úterý večeří a ve středu s ním má společný oběd, při němž by měli vzájemně sladit svou strategii pro jednání G20.

Podle Reuters poté obě hlavy států uplatní "pandí diplomacii" a otevřou nový desetimilionový areál v berlínské zoo, v němž najdou svůj nový domov dvě obří pandy Meng Meng a Jiao Qing, které Čína půjčuje Německu na znamení přátelství. Po zoo zamíří státníci na berlínský olympijský stadion, kde chtějí projednat německo-čínskou fotbalovou spolupráci.

"Cílem Pekingu je představit Čínu jako velkorysou, přátelskou a spolupracující sílu, a to doma i v zahraničí. Slouží to také k odvrácení pozornosti od politicky kontroverzních témat," uvedl podle Reuters Sebastian Heilmann, ředitel institutu čínských studií Mercator Institute for Chinese Studies v Berlíně.

Návštěva čínského prezidenta následuje jen měsíc poté, co se s Merkelovou sešel v Berlíně čínský premiér Li Keqiang, a přichází v mimořádně citlivém čase pro vztahy velkých mocností.

Trump v současnosti vyvíjí tlak na Peking, aby mu pomohl zastavit Severní Koreu, která v úterý ráno oznámila, že provedla úspěšný test mezikontinentální balistické střely, schopné zasáhnout jakýkoli cíl na světě. Spojené státy současně uvalují už rok obří clo na dovoz levné čínské oceli, což je krok, který by se mohl dotknout i německých vývozců. Americká válečná loď se navíc v neděli plavila v Jihočínském moři v blízkosti sporného ostrova, na který si Čína činí nárok, což přimělo Peking, aby si stěžoval na "vážnou politickou a vojenskou provokaci".

"V této situaci potřebuje čínský prezident spojence a Německo je první na seznamu," uvádí Reuters.

Němečtí představitelé se přitom v posledních týdnech nevyhýbali tomu, kritizovat Čínu v celé řadě otázek, například kvůli případu disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po, který byl letos v červnu propuštěn z vězení jen proto, že trpí rakovinou jater.

V rozhovoru s německým časopisem Wirtschaftwoche zase Merkelová vyjádřila obavy z toho, jak se v Číně zachází s německými firmami a jak se Peking snaží stavět evropské země proti sobě.

"Peking vnímá Evropu jako asijský poloostrov. My to vidíme jinak," řekla Merkelová. "Nicméně je fakt, že některá odvětví německého průmyslu jsou závislá na Číně. Proto se musíme vyrovnat s čínskými požadavky způsobem, který přinese výhody a uspokojení oběma stranám."