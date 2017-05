Merkelová varuje Evropu, že USA a Británie už nejsou spolehliví partneři

Rozladěná se ze schůzky sedmi ekonomicky nejvyspělejší zemí světa G6 v sicilské Taormině vrátila německá kancléřka Angela Merkelová. Nejen ona naznačila, že místo G7 se jednalo o schůzku G6 plus 1. A po návratu do Německa se tvářila spíše, jako kdyby se vrátila ze schůzky G5 plus 2. Rozpaky z Američanů a Britů dala dnes najevo při návštěvě Mnichova.

Velká Británie a Spojené státy již nejsou pro Evropany spolehliví partneři. „Evropa musí vzít osud do svých rukou," nechala se dnes slyšet. Evropskou unii i Severoatlantickou alianci teď rozdělily USA společně s Británií, které začínají hájit své zájmy. „Doby, kdy jsme se mohli spolehnout jeden na druhého, jsou minulostí. V uplynulých dnech jsem to několikrát zažila," řekla Merkelová dnes v Mnichově na předvolebním mítinku koaličních stran CDU/CSU. Návštěvou hlavního bavorského města a setkáním s představiteli CSU dala také najevo dobré se vztahy se sesterskou CSU před podzimními volbami. ČTĚTE TAKÉ: Státy G7 bojují o každou píď diplomatické půdy. Na Rusku se ale shodly "My Evropané musíme skutečně vzít svůj osud do vlastních rukou," dodala kancléřka. Německo a Evropa budou usilovat o dobré vztahy s oběma zeměmi, ale „musíme také bojovat za náš vlastní osud," řekla tuto neděli. Zdůraznila, že jí záleží na vztazích s novým francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. S tím také evidentně navázala přátelský kontakt už při jeho první zahraniční návštěvě, která vedla právě do Německa první den po Macronově vítězství v prezidentských volbách. Už v Taormině označila Merkelová výsledky diskusí za „obtížné a neuspokojivé" a právě tam hovořila nahlas o 6 plus 1. Neshody měly účastnické státy s USA především ohledně klimatických dohod z Paříže 2015. Donald Trump už na Sicílii oznámil, že konečný verdikt o klimatu vyřkne až v nadcházejícím týdnu. Podle zdrojů z jeho nejbližšího okolí je údajně rozhodnutý klimatickou smlouvu neschválit. Rozladění německé kancléřky vyplývalo i z Trumpovy kritiky německé obchodní politiky a aktivity; nelíbilo se mu, že SRN vyváží do USA hodně aut.

Autor: Pavel Hrabica