Merkelová válcuje soupeře, volby jsou za dva týdny

Kancléřka Angela Merkelová je úkaz. Přestože vede Německo již dvanáct let, a přestože řekla přesně před dvěma roky "JA" statisícům migrantů, má stálou podporu svého národa. Podle čtvrtečního průzkumu TV stanice ARD by její stranu CDU-CSU volilo 37 procent voličů, sociální demokraté zaostávají o propastných šestnáct procentních bodů.

Již 24. září čekají Německo volby do Spolkového sněmu, které musí zajímat i naši zemi – minimálně proto, že Německo je náš nejužší obchodní partner a také z toho pohledu, že CDU/CSU Angely Merkelové je poměrně vstřícná k "zlobivým" zemím Visegrádu včetně té naší. Ostatně, lídr SPD Martin Schulz a hlavní vyzyvatel Merkelové v poslední televizní debatě prohlásil, že by vůči zemím, které nedodržují kvóty na uprchlíky, zkrátil dotace z unijního rozpočtu.

Až daleko za CDU-CSU a SPD se v průzkumu krčí protiimigrační a protiislámská Alternativa pro Německo (AfD) s 11 procenty; víceméně stejný výsledek průzkum ARD přisuzuje marxistické Levici, liberálním svobodným demokratům (FDP) a Zeleným.

12 let Němcům nestačí

Průzkum ARD také uvádí, že 52 procent oslovených by preferovalo vládu sestavenou stranou Merkelové, Schulz jako kancléř by vyhovoval jen 30 procentům dotázaných. Pokud by se kancléř volil přímo? Pak by Merkelová, stojící v čele země již dvanáct let (tři volební období), měla podporu 54 procent – je to o pět procentních bodů více, než před týdnem.

"Voliči u Angely Merkelové oceňují, že vědí, na čem s ní jsou. Že je zárukou stability, zkušensotí a mezinárodního respektu," komentuje data průzkumu ARD. "Zdá se, že čím více se dění ve světě jeví nepředvídatelněji, v souvislosti s Donaldem Trumpem či Putinem, tím je záruka jistot, prosperity žádanější."

Na východě není vyhráno

Volební kampaň je v plném proudu a Merkelová v ní vážněji narazila jen jednou; při nedávném mítinku CDU v Bitterfeldu v Sasku-Anhaltsku, v bývalé NDR, skandoval dav asi 1500 lidí. Příznivci kancléřky přes bučení a pískání stěží slyšeli, co říká.

Merkelová se bránila slovy, že i život v Bitterfeldu se po roce 1990 zlepšil „díky tvrdé práci a lidem, kteří nevykřikovali, ale ve městě zůstali.“ Volker Olenicak, místní podnikatel a člen AfD, ji však upozornil, že předmětem sporu není hospodářská situace, nýbrž migrace. „Nejsme ztroskotanci. Chceme jen zvou zemi zpět. Máme pocit, že přistěhovalci nám ji berou,“ prohlásil Olenicak

Ekonomika ve východních spolkových zemích ve srovnání se západem Německa i po 27 letech pokulhává. Mzdy zde jsou v průměru o čtvrtinu nižší, nezaměstnanost naopak o čtvrtinu vyšší. A populace stárne, protože mladí lidé se stěhují do bohatších regionů. Zde paradoxně žije pětkrát více imigrantů než na východě země.