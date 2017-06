Merkelová zmírnila své výhrady ke sňatkům homosexuálů

První dáma německé politiky, kancléřka Angela Mertlová, poprvé zmírnila toto pondělí své výhrady vůči sňatkům osob stejného pohlaví. Je to zřejmě reakce na novou aktivitu konkurenčních sociálních demokratů a jejich lídra Martina Schulze, který se snaží znovu vybudit přízeň u německé veřejnosti. Merkelová si je vědoma tlaku, který je na ni vyvíjen v souvislosti se zářijovými volbami do Bundestagu.

Připustila, a veřejně to i řekla, že zákonodárci za její stranu křesťanských demokratů (CDU) v parlamentu mohou hlasovat podle svého svědomí a nedržet se stranické linie v této problematice. Německo povoluje civilní svazky gayů a leseb od roku 2001, ale tyto páry dosud nemají právo se brát.„Byla bych ráda, kdyby se diskuse nesla v duchu vlastního rozhodnutí, než nějakých nařízení," řekla kancléřka v interview ženského časopisu Brigitte.

Sociální demokraté, podobně jako Zelení a Svobodní demokraté, kladou práva homosexuálů na sňatek a tím pádem legalizaci homosexuálních manželství jako jednu z podmínek možné povolební spolupráce.

Křesťanští demokraté se zatím proti těmto sňatků staví negativně, aby nepřišli o své konzervativní voliče a stoupence a také, aby se vyhnuli konfliktu se svým vládním partnerem, bavorskou křesťanskou sociální unií (CSU), která silně podporuje koncept tradiční rodiny.

Danke Angela Merkel! Wie befreiend! Von mir aus könnten wir gerne noch diese Woche abstimmen! #Ehefueralle https://t.co/uslDWFwpUb — Stefan Kaufmann (@StefanKaufmann) 26. června 2017

Příští pondělí by CDU měla s CSU předložit společný program, se kterým půjdou obě strany do podzimních parlamentních voleb. I proto Merkelová zřejmě v relativně nepolitickém rozhovoru pro ženský magazín prezentovala poměrně výbušné politické téma. Několik poslanců už na její názor reagovalo tím, že by se o homosexuálních manželstvích mělo v Bundestagu hlasovat co nejdříve.