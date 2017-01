Mexickou zeď zaplatí Američané, Trump plní předvolební slib, ale jen napůl

Trump prohlašoval, že zeď "zaplatí Mexiko", teď je všechno jinak, peníze by měli jít z kapes amerických daňových poplatníků. Odhadované náklady se zatím pohybují někde kolem 10 miliard dolarů, což je neuvěřitelných 260 miliard korun.

Nastupující americký prezident Donald Trump hodlá splnit svůj předvolební slib o stavbě zdi na hranici s Mexikem jen částečně. Bariéra chránící Spojené státy před nežádoucími ilegálními přistěhovalci sice vyroste, její vybudování však zaplatí američtí daňoví poplatníci, nikoliv Mexiko. Uvedla to televize CNN, která se odvolává na zdroje z Trumpova týmu. Podle nich se budoucí prezident chystá požádat o finance Kongres.



Jedním z klíčových témat Trumpovy předvolební kampaně byla migrace a příslib zastavit příliv nelegálních přistěhovalců, kteří proudí do USA z Latinské Ameriky přes mexickou hranici. Své stoupence přitom někdejší televizní showman známý populistickými prohlášeními ujišťoval, že zeď "zaplatí Mexiko". Mexická vláda tehdy tento nápad rázně odmítla a ostře se vymezila proti Trumpovým verbálním útokům na Mexičany.



Nyní je podle CNN a časopisu Politico slib zřejmě nadobro zapomenut, neboť Trumpovi lidé již začali s republikánskými zákonodárci v nově zvoleném Kongresu jednat o zařazení výdajů na stavbu zdi do letošního návrhu vládních výdajů. Parlament by podle nového plánu oprášil zákon o stavbě zdi přijatý za předchozího republikánského prezidenta George Bushe mladšího v roce 2006.

"Obamova vláda to neudělala, takže je teď na nás, abychom prostřednictvím financování kroku přijatého už před deseti lety zahájili plnění slibu pana Trumpa o zabezpečení hranic," řekl CNN republikánský Kongresman Luke Messer z Indiany. Připustil, že půjde o "velké peníze, je to však otázka priorit".



Odhadované náklady na stavbu několikametrové zdi se pohybují v širokém rozpětí kolem deseti miliard dolarů (260 miliard Kč).

Jestliže na nápad zařadit tyto náklady do návrhu zákona o vládních výdajích skutečně dojde, mohou se jej pokusit zablokovat demokraté, jejichž většina se stavbou zdi nesouhlasí a v Senátu mají dostatečný počet hlasů. V takovém případě by hrozilo, že na konci dubna, dokdy musí být vládní výdaje schváleny, bude řada amerických federálních úřadů bez peněz na svůj provoz.



