Mexiko bojuje s časem. Rodičům dětí ze zborcené školy svitla naděje

V zemi se zvedla vlna solidarity a v postižených oblastech intenzivně pokračují za přispění dobrovolníků záchranné práce. Hledání přeživších ale komplikuje silný déšť.

Závod s časem svádějí záchranáři mimo jiné u zborcené Rébsamenovy školy na jihu mexické metropole, kde pod troskami našlo smrt nejméně 21 dětí a pět dospělých. Škola byla jednou z desítek budov, které se po zemětřesení o síle 7,1 stupně zhroutily jako domečky z karet.

Rodičům zavalených dětí však svitla naděje. Záchranáři navázali zpod trosek kontakt s dvanáctiletou dívkou Fridou Sofií, která se podle informací BBC ukrývá pod stolem. „Žijí, žijí!“ zaznělo z úst Enrique Gardii, jednoho z dobrovolníků, kteří pomáhají odklízet trosky školy. „Máme naději, že se nám ještě někoho podaří zachránit. Jsme však pomalí jako želvy,“ reagoval jeho kolega David Porras.

Podle CNN už hasiči lokalizovali místo, kde by mohla být dívka uvězněná. Kvůli upřesnění místa přestaly nad místem i létat vrtulníky. Záchranáři podle serveru Mirror dokonce viděli, jak dívka pohybuje rukou, hadicí poté žíznivé dívce dopravili vodu. Vyprostit se ji ale zatím nepodařilo.

V sutinách by podle přístrojů měřící tělesnou teplotu a pohyb mohli být i další tři přeživší, informoval server Mirror. „Nikdo si nedokáže představit, jakou bolest teď prožívám,“ citovala BBC jednu z matek, která netrpělivě čeká na zprávy o své sedmileté dceři. „O dítěti stále nic nevíme,“ uvedl další z rodičů.

„Frida Sofia“ se rázem stala jedním z nejdiskutovanějších témat na Twitteru v Mexiku. Mnozí v holčičce vidí symbol „naděje uprostřed zoufalství“. „Frido, my všichni jsme s tebou,“ stálo v jednom z tweetů. „Bojuj ještě dále, jdeme pro tebe,“ napsal další.

Trapped girl ID'd by @AP as "Frida Sofia" has become a symbol of hope in search for survivors in Mexico. https://t.co/oyHW8WZ8R2 #earthquake pic.twitter.com/rthQ62defR