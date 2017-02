Mezi KLDR a Malajsií vypukl spor kvůli vraždě bratra Kim Čong-una

Severokorejský velvyslanec v Malajsii dnes prohlásil, že malajsijskému vyšetřování nelze důvěřovat, protože je politicky motivováno. Velvyslanec dokonce zpochybnil, že obětí byl diktátorův bratr Kim Čong-nam. Malajsijský premiér Najib Abdul Razak prohlásil, že Malajsie nemá důvod Severní Koreu očerňovat a že vyšetřování bude objektivní.

Velvyslanec KLDR se vyjádřil poté, co si ho Malajsie dnes předvolala kvůli jeho dřívějším výrokům, v nichž rovněž kritizoval vyšetřování. Malajsijské ministerstvo zahraničí také odvolalo z Pchjongjangu svého ambasadora "ke konzultacím".

Malajsijské úřady již dříve oběť útoku na letišti identifikovaly jako Kim Čong-nama, bratra severokorejského vůdce Kim Čong-una. Severokorejský velvyslanec v Malajsii Kang Čchol ale novinářům řekl, že velvyslanectví KLDR muže identifikovalo pouze jako Kim Čchola, což je jméno uvedené v cestovním pasu, který měl mrtvý u sebe.

"Od incidentu uplynulo sedm dní a stále nemáme jasné důkazy o příčině smrti. Vyšetřování malajsijské policie není možné důvěřovat, jelikož jeho cílem není objasnění příčiny smrti," prohlásil dnes severokorejský velvyslanec a zároveň vyzval ke společnému vyšetření případu. Na něm by se měly podle jeho názoru podílet Malajsie, KLDR a mezinárodní společenství.

Druhá pitva

Severokorejský velvyslanec Kang Čchol již v pátek Malajsii obvinil, že se spolčila s "nepřátelskými silami" v KLDR. Kvůli těmto výrokům si dnes malajsijské ministerstvo zahraničí ambasadora předvolalo a žádalo po něm vysvětlení.

Malajsijské úřady v sobotu oznámily, že od pátečního večera provádějí druhou pitvu těla Kim Čong-nama. První pitva podle nich nepřinesla jasné výsledky. Rozhodnutí uskutečnit další pitvu rozhořčilo Severní Koreu, která odmítla přijmout výsledky jakékoli pitvy a vyzvala Malajsii k okamžitému vydání těla. Výsledky nové pitvy by mohly být známy již ve středu, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na malajsijského ministra zahraničí.

Bratr severokorejského diktátora Kim Čong-nam byl s největší pravděpodobností otráven jakousi jedovatou látkou, která mu byla nastříkána do obličeje, když minulé pondělí v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty.

Japonská televize Fuji TV nově zveřejnila nahrávku z bezpečnostních kamer na kualalumpurském letišti, na níž jsou vidět dvě ženy, které se z různých stran přiblíží k muži odpovídajícímu vzhledem Kim Čong-namovi. Jedna z nich pak Kimovi přidrží cosi pár sekund před ústy. Ženy se následně klidným krokem opět vzdálí. Kim Čong-nam poté odejde za zaměstnanci letiště, ukáže na oči a zřejmě žádá o pomoc. Oni ho odvedou k letištní klinice. Televize nesdělila, jak se jí podařilo nahrávku získat.

Malajsijská policie oznámila, že v pátek zatkla jednoho občana KLDR. Již dříve úřady zatkly dvě ženy, s vietnamským a indonéským pasem, a přítele jedné z nich. Po dalších čtyřech podezřelých severokorejských mužích ve věku mezi 30 a 50 roky, kteří podle policie ze země po útoku z minulého pondělí uprchli, malajsijské úřady pátrají. Při pátrání pomáhá také Interpol. Mluvčí indonéského imigračního úřadu Agung Sampurno dnes uvedl, že tři ze čtyř hledaných Severokorejců minulé pondělí večer odletěli z indonéské metropole Jakarty do Dubaje.