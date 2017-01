Mezi oběťmi útoku v Istanbulu je 27 cizinců, zatím žádný Čech

Vysokoškolský pedagog Tomáš Machula je osobností, která na sebe výrazně upozornila v minulém roce. Byl zvolen rektorem Jihočeské univerzity a zapojil se do mnoha veřejných debat, které se točily kolem etiky, složitých mravních dilemat, ale také kvality vysokoškolského studia. Zatímco jeho kolega Ivo Vondrák z Ostravské univerzity se stal hejtmanem Moravskoslezského kraje, Machula svoji budoucnost v politice nevidí. Naopak se těší, až se po čtyřech letech v manažerské funkci opět vrátí do badatelny ke středověké filozofii. Kdo ale ví, co bude za rok, natož za čtyři?