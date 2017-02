Ministr obrany Mattis: Trump plně podpořil Severoatlantickou alianci

Americký prezident Donald Trump plně podpořil Severoatlantickou alianci (NATO), řekl dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci ministr obrany USA James Mattis. Je podle něj ale správné, aby ti, kdo z aliance profitují, nesli také svou část zodpovědnosti.

"Prezident Trump se ujal úřadu a dal NATO svou plnou podporu," prohlásil Mattis. Nový šéf Bílého domu je podle něj zároveň přesvědčen, že aliance se musí přizpůsobit dnešní situaci ve světě a hrozbám, kterým čelí.

"Je to férový požadavek, chtít, aby všichni ti, co mají prospěch z nejlepší aliance na světě, nesli příslušnou část nezbytných nákladů na ochranu naší svobody," poznamenal také americký ministr obrany. Podobně mluvil Mattis už ve středu, kdy v Bruselu na setkání představitelů NATO varoval, že pokud evropští členové nezačnou na obranu vydávat více peněz než dosud, USA by mohly utlumit své spojenecké závazky.

Mattis dnes také vyjádřil přesvědčení, že bezpečnost v dnešním světě nedokáže zajistit žádná země osamoceně, ale je to možné jen v týmu. Transatlantická vazba je podle něj nadále silná a článek číslo 5 smlouvy NATO o kolektivní obraně zůstává zásadním závazkem ze strany Spojených států.

Článek číslo 5 stanoví, že ozbrojený útok proti jedné nebo více členským zemím NATO bude považován za útok proti všem. Ostatní členské země mají povinnost napadenému státu nebo napadeným státům pomoci.

K jednotě dnes země NATO vyzval vlivný americký senátor a častý Trumpův kritik John McCain. Zdůraznil také nutnost bojovat nadále za myšlenku Západu, která se zrodila po druhé světové válce a přinesla dobrý světový řád. Není možné se jí vzdát, protože by to bylo přesně to, co chtějí naši nepřátelé, míní.

"Dokud v Západ budou věřit odvážní lidé, přetrvá," řekl McCain, podle něhož je idea Západu nadále otevřená osobám nebo národům, které přijmou jeho základní hodnoty, kterými jsou demokracie, respekt k základním lidským právům nebo k vládě práva.

McCain dnes také poznamenal, že náhlá rezignace poradce amerického prezidenta pro otázky národní bezpečnosti Michaela Flynna ukazuje na zmatky v Trumpově administrativě. Vzhledem k tomu, že si Trump protiřečí, naučil se prý McCain sledovat jeho skutečné kroky, nikoli slova.

