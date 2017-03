Ministr spravedlnosti USA čelí skandálu, Trump ho podpořil

Nový americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions během loňské volební kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem v USA, o této skutečnosti ale neinformoval Senát, který Sessionse do funkce schválil. Vedení opozičních demokratů v Kongresu Sessionsovo chování vnímá jako možnou křivou přísahu a chce, aby ministr rezignoval. Prezident Donald Trump se naopak za člena své administrativy postavil, také republikánští zákonodárci o žádném ministrově pochybení nehovoří.

Jeff Sessions.Foto: ČTK/AP

Sessions v Senátu před potvrzením do funkce vypovídal o roli Ruska v kampani, o svých kontaktech s ruskou ambasádou přitom nehovořil. Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer i šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová to považují za důvod, aby rezignoval. Chtějí také, aby se Sessions vzdal dohledu nad vyšetřováním údajných zásahů ruských hackerů do amerických voleb. Objasňování hackovací aféry má na starosti Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který je podřízen ministerstvu spravedlnosti, Sessions je navíc z titulu ministerské funkce i hlavním žalobcem USA.

Sessions dnes v televizi NBC News řekl, že se "ve vhodném okamžiku" dohledu nad vyšetřováním FBI zřekne. Také uvedl, že s žádným ruským představitelem nikdy nediskutoval o tématech kampaně.

Nenechte si ujít: Soud: Egyptský exprezident Mubarak nemůže za smrt demonstrantů

Trump dnes prohlásil, že ministrovi naprosto důvěřuje a že není důvod, aby se vedení vyšetřování vzdal. To samé si myslí i předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan či předseda senátní komise pověřené objasněním ruských aktivit Richard Burr. Schumer nicméně trvá na tom, že Sessions nemůže vyšetřování dále vést, neboť se i sám může stát předmětem zájmu vyšetřovatelů. Pokud ministerstvo spravedlnosti Sessionse z dohledu nad případem hackování nestáhne, chce požádat o zřízení úřadu nezávislého prokurátora, jak se to stalo během aféry Watergate. Kvůli tomuto skandálu rezignoval v roce 1974 tehdejší prezident Richard Nixon.

Demokraté z justičního sněmovního výboru se mezitím obrátili na šéfa FBI Jamese Comeyho a na úřad státního návladního v hlavním městě Washingtonu s tím, že je třeba objasnit právní stránku Sessionsovy výpovědi v Kongresu. Kongresmani se domnívají, že se Sessions mohl dopustit nelegálního jednání, mimo jiné lhaní Kongresu a křivé přísahy. Takové prověření chce i Americká unie občanských práv (ACLU).

Přečtěte si: Kiska vetoval zákon proti množitelům psů, výtky měli i odborníci