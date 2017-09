Mistr Yoda u podpisu Charty OSN? Fotografie v učebnici vzbudila poprask

Snímek ihned vzbudil vlnu zájmu. Na snímku je zachycena událost, jak tehdejší král Faisal v roce 1945 podepisuje po boku Mistra Jody Chartu OSN. Jak se tato fotomontáž dostala do středoškolské učebnice? To zatím nikdo neví. Ani samotný autor, který snímek vytvořil. „Montáž mám na svědomí já, ale jak se ocitla v té knize, nemám ponětí,“ řekl serveru BBC Abdullah Al Shehri.

"Pamatujete, když Yoda s králem Faisalem podepisovali Chartu OSN?" Píše pobaveně jeden uživatelů na Twitteru.

Remember when Yoda signed the United Nations charter back in 1945 with Faisal of Saudi, @starwars? Saudi Ministry of Education does! pic.twitter.com/T62mwtZppr