Že se plavili na velkých výletních lodích přes Atlantik, na tom by nebylo nic divného. Ale třicítka mladých lidí na sebe přitáhla pozornost, protože se účastnila často plaveb, které byly určené určených pro seniory. Ukázalo se, že místo poznávání se soustředili na pašování drog.

Z Maroka do Brazílie a z Jižní Ameriky do Evropy. To byla cesta hašiše, marihuany a kokainu, který pašovali mladíci už od roku 2012. Pašování bylo odhaleno už v roce 2014, ale až nyní jej začal projednávat soud ve francouzském přístavním městě Marseille.

Pašeráci nakupovali v Maroku velké množství zdejší marihuany. Tu dopravovali do Brazílie, kde ji měnili za velmi čistý, 97procentní kokain. Z Jižní Ameriky převáželi drogu často v tělních otvorech.

Francouzská protidrogová policie se postupně soustředil a třináct plavidel dopravní společnosti Costa cruise, na nichž se severoafrická marihuana dopravovala do Brazílie. Jak bylo řečeno na úvod soudního procesu, který by měl trvat tři týdny, byli organizátoři složitého obchodu s drogami „vysoce inovativní". Mezikontinentání pašerácký gang, jak uvedl soudce Patrick Ardid, použil podobnou cestu k dopravě poprvé.

Zatímco mladíci (většinou z nižších sociálních skupin), kteří se na pašování podíleli osobně, cestovali uvedenými velkokapacitními výletními plavidly, jejich nadřízení, „supervizoři", cestovali mezi jednotlivými destinacemi letecky. Na místě dohlíželi na bezpečnou vykládku marihuany, výměnu za tvrdé drogy a jejich nalodění a předání v cíli cesty, převážně ve Francii. Mladým mužům se v hantýrce gangu přezdívalo „muly".

Soudruzi pašeráci udělali někde chybu

Policie odhalila podezřelé cestující jako vedlejší případ při vyšetřování vraždy v roce 2014. Soustředila se potom na španělské a francouzské námořní důstojníky na jedné z výletních lodí, kteří byli do pašování také zasvěceni a měli na starost plavby z Brazílie do italských Benátek.

Při vyšetřování pomáhalo i vedení společnosti vlastnící plavidla. Ukázalo se, slovy z filmu Pekíšky, že „soudruzi udělali někde chybu".

Zaměstnancům na lodích bylo divné, co mladíci pohledávají na palubě plné seniorů, když nedoprovázejí žádné prarodiče. A tak je začali sledovat tajní. Až sklapla klec. Pašerácký tým byl nakonec zatčen u Kanárských ostrovů a na lidi bylo nalezeno 25 kilogramů kokainu. V celách skončilo dohromady 34 lidí.

Není to však první případ, kdy se drogy do Evropy dopravují touto cestou. Pašeráci spoléhají na poměrně laxní přístup celníků při kontrole výletníků. Drogy se údajně převážely i na výletní lidi Costa Concordia, která patřila stejné společnosti a která se v roce 2012 potopila u italských břehů a jejíž kapitán byl nedávno pravomocně odsouzen za smrt 32 cestujících.