Mladík cestoval z Maroka do Španělska schovaný v podvozku autobusu

Mladík si vlezl pod autobus, naskládal se mezi táhla a příčky autobusového podvozku a putoval zavěšený nejméně 230 kilometrů z Maroka do Španělska. Jeho cesta za lepším životem však skončila v jihošpanělské Seville odhalením a zadržením.

Nová cesta migrantů z Afriky do Evropy. Není sice nejpohodlnější, nelze ji praktikovat ani masově, ale existuje. To konstatovala španělská policie poté, co nešťastného mladíka pod autobusem objevila. Páchl nejen potem, ale i olejem a prachem cesty. Policisté ho poslali nejdřív do nemocnice, ukázalo se, že je zcela v pořádku, až na mírné vyčerpání.

Jeho startovní stanicí byl zřejmě marocký Tanger, ale mladík hovořil o tom, že nastoupil už v Tetouanu, městě ještě o něco vzdálenějším. Pak se autobus nalodil na trajekt a přes moře doplul do Španělska. Když z něho v Seville vystoupili všichni cestující a vyložili kufry a tašky ze zavazadlového prostoru, řidiči se něco nepozdávalo. Při důkladnější prohlídce spodku vozu objevil člověka. Za pomoci policistů a hasičů se podařilo mladíka ze skrýše vyprostit.

Vedle plavby na malých člunech, kdy riskují migranti život ve vlnách Středozemního moře, musejí strážci hranic Evropské unie počítat i s novými způsoby, jak se uprchlíci pokusí proniknout do Evropy. Jejich cesta začíná prapodivnými cestami už v Africe, kdy se snaží dostat právě do Maroka, odkud vede na lodi další cesta do Evropy.

Nedávno zadržela marocká pohraniční policie dodávku, kde se ukrývalo pět lidí. Dva v zavazadlovém prostoru, dva ve skrýši pod sedadly a jeden zapasovaný do palubní desky.