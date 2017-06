Na palubě mluvili o terorismu, tak letadlo nouzově přistálo v Kolíně

/ROZHOVOR/ Rozhodně se nenudí. Má za sebou testy před blížícím se draftem do NHL, dodělal si zkoušky ve škole, čeká ho kemp reprezentační dvacítky v Salcburku a hned po něm letí na draft do Chicaga. To je stručně program talenta hokejové Komety Martina Nečase.