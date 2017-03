Množte se, jste budoucnost Evropy! Erdogan pobídl Turky v Evropské unii

Lidé s tureckými kořeny žijící v Evropě by měli mít pět dětí a posílat je do lepších škol. Pak jim bude patřit budoucnost starého kontinentu, řekl dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Tento cílevědomý postup turecké diaspory má být podle něj odpovědí na údajné ústrky ze strany rodilých Evropanů.

"Zploďte ne tři, ale pět dětí, neboť vy jste budoucnost Evropy," prohlásil Erdogan, sám otec čtyř potomků. "To bude ta nejlepší odpověď, kterou můžete dát na nestoudnosti, nepřátelství a nespravedlnosti, které jsou vám činěny," dodal podle agentury DPA.

"Odtud apeluji na moje občany a bratry v Evropě. Tam, kde pracujete a žijete, je nyní vaše vlast. Zakládejte ještě více podniků. Posílejte své děti do lepších škol. Nechte své rodiny žít v lepších čtvrtích. Jezděte v nejlepších autech. Bydlete v nejhezčích domech," vyzval na politickém mítinku v západotureckém městě Eskişehir.

Erdogan se domnívá, že Evropané na svém území tolerují Turky jen tehdy, když vykonávají podřadné práce. V závislosti prý chtějí udržet i celé Turecko. Kritiku vůči sobě vnímá jako zastřenou snahu zabránit mocenskému vzestupu Turecka.

"Není to moje osoba nebo vláda, co vás znepokojuje. Jste znepokojeni hospodářstvím Turecka, jeho demokracií, postavením v regionu a ve světě a tím, že se dostává do pozice, ve které vás už nepotřebuje," prohlásil na adresu Evropanů při agitaci na podporu ústavních změn, které by posílili jeho pravomoci.

