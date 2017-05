Mohutný výbuch v Kábulu zabil desítky lidí, poškodil i českou ambasádu

V diplomatické čtvrti hlavního afghánského města Kábulu vybuchla velice silná nálož, která zabila okolo 80 lidí. K výbuchu došlo v těsné blízkosti německého velvyslanectví. Za útokem s největší pravděpodobností stojí hnutí Tálibán, které před pár týdny zahájilo pravidelnou jarní ofenzívu proti oficiálnímu režimu. Česká ambasáda, která je ve stejné čtvrti asi kilometr daleko, byla výbuchem také poškozena, událost se tam ale obešla bez zranění.

Možnost, že explozi způsobili členové Islámského státu (IS) je méně pravděpodobná, protože IS nemá v Afghánistánu příliš silnou pozici a také bojuje jak proti afghánskému režimu, tak proti Tálibánu. Mezi oběťmi jsou především afghánští civilisté. Zatím nejsou zprávy o tom, že by byli mrtví i mezi diplomatickým pracovníky německého velvyslanectví a dalších zastupitelských úřadů. Německé velvyslanectví je od místa, kde cisterna s náloží explodovala, vzdálená asi 300 metrů.

UPDATE: Huge bomb blast kills dozens, wounds hundreds in Afghan capital Kabul https://t.co/nOB0tnVCmv by @MHarooni and @JoshJonSmith pic.twitter.com/7qLXlfvR09 — Reuters Top News (@Reuters) 31. května 2017

Nálož byla umístěna v cisternovém autě. V blízkosti útoku se nachází nejen velvyslanectví SRN, nedaleko se nachází také prezidentský palác. Mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví potvrdil v prvních okamžicích smrt devíti osob a zranění dalších 92 lidí, momentálně už stoupl počet mrtvých na 80 a zraněných na více než 350 osob. Výbuch zničil okna budov vzdálených stovky metrů od místa incidentu.

Here's our story on the massive blast in Kabul that killed more than 50 people, wounded hundreds @euamiri https://t.co/dufI8VyeLd — Jessica Donati (@jessdonati) 31. května 2017

Mluvčí kábulské policie upřesnil, že bomba explodovala u betonových zátarasů zabraňujících vjezdu do prostoru německého velvyslanectví. „V blízkosti se však nacházejí další důležité objekty a úřady, nelze s určitostí říci, na co přesně útok cílil."

"Bylo to jako zemětřesení," popsal výbuch 21letý Mahammad Hassan, který pracuje v nedaleké bance. Byl zraněn na hlavě a jeho košile je plná krve. Zranění je naštěstí lehké.

UPDATE: #Kabul attack

- At least 12 people killed

- Up to 100 wounded

- No immediate claim of responsibility https://t.co/gKFH0kflGh pic.twitter.com/UyozcP5A3h — Al Jazeera English (@AJEnglish) 31. května 2017

K útoku se zatím nepřihlásila žádná z opozičních skupin. Mluvčí Tálibánu uvedl, že zatím shromažďuje k události informace. K výbuchu došlo jenom den poté, kdy se něco podobného událo v íráckíém hlavním městě Bagdádu, kde bomba zabila dvacet lidí včetně dvanáctileté Australanky.

So the blast film held up pretty well outside my bedroom #kabulattack pic.twitter.com/el1Jov0yOf — Jessica Donati (@jessdonati) 31. května 2017

Tálibán ovládá podle amerických odhadů asi 40 procent afghánského území, kábulská vláda drží všechna provinční sídelní sídla. Velitel amerických sil v Afghánistánu generál John Nicholson prohlásil, že k překonání patové situace k již přítomným deseti tisícům amerických vojáků by potřeboval ještě tisíce dalších. Americký prezident Donald Trump má v blízké době rozhodnout o vyslání tří až pěti tisíc vojáků do této země.

Afghánská vláda v posledních dvou měsících neoficiálně požádala o vojenskou pomoc také Rusko.