Moldávie vyhostila pět ruských diplomatů. Moskva hrozí odvetou

Vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina je přípustné jak do USA, tak do Ruska. Dnes o tom rozhodl pražský městský soud. O muže zadrženého v českém hlavním městě požádaly obě velmoci ve stejný den a Moskva uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání do Spojených států zabránila. Nikulin si proti dnešnímu usnesení o přípustnosti vydání do USA obratem podal stížnost, takže věcí se bude zabývat ještě vrchní soud. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti.