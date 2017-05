Moskva podporuje dovolenkovou „kolonizaci“ Krymu dotovanými letenkami

Aby anektovaný Krym netrpěl izolací a také aby ve složité ekonomické situaci způsobené sankcemi ze strany EU měli chudší Rusové možnost strávit dovolenou u moře, doplácí stát na určitý počet letenek.

Letos začal jejich prodej už 12. května a jak oznámila agentura TASS, prodejci se poučili z chyb minulého roku. Údajně je méně front a také hádek o levné letecké lístky. Občané si zatím, na rozdíl od loňka,nestěžují. Alespoň to tvrdí jeden z představitelů turistických organizací, Michail Malcev z Uralské asociace turistiky.

Letenky pro mládež, seniory a invalidy

Například Aeroflot, státní letecká společnost, hlásil už 17. května, že prodal přes třetinu dotovaných letenek, které dostal, konkrétně 10 717 kusů. Celkový počet, který měl na začátku k dispozici na lety do krymského Simferopolu, byl 28 tisíc.

Za speciální cenu se lze letadlem na Krym dopravit ze 36 míst v Rusku. Cena se podle vzdálenosti pohybuje od 2,5 tisíce do 12,5 tisíce rublů (od 1000 do 5000 korun). Na slevu mají nárok jen vybrané skupiny ruského obyvatelstva. K nim patří mládež do 23 let, ženy nad 55 let, muži starší 60 let, invalidé 1. stupně a doprovázející osoby, invalidé od narození (2. a 3. stupeň).

Jak uvádějí prodejci, letenky jdou nejvíc na odbyt na Sibiři, na Uralu a v Povolží. Letos vyčlenil stát na podporu levné letecké dopravy na Krym 475,4 milionu rublů (asi 190 milionů korun) a celkový počet přepravených „levných" turistů se pohybuje kolem 141 tisíc.

Čečenci musejí autobusem

Do slevového programu však nejsou zařazeny všechny ruské oblasti. Nepatří k nim například Čečensko. Tam na absenci státem dotovaných letenek vyzráli po svém. Od 1. dubna zřídili mezi Grozným a Sevastopolem autobusovou linku, která je spojena se zájezdem na trase Krasnodar-Anapa-Kerč-Feodosije-Simferopol-Alušta-Jalta a Sevastopol. Cena dotovaného jízdného je kolem tří tisíc rublů (1200 korun).

Krym byl za sovětských časů oblíbeným rekreačním místem milionů sovětských turistů. Po pádu komunistického bloku zdejší turistika hodně upadala, Rusko se jí snažilo různě podporovat. Podařilo se například naskočit na retrovlnu pionýrských táborů v v táboře Artěk, kam jezdívali sovětští pionýři již od stalinských dob. Výraznou ránu turistice na poloostrovu Krym dala konflikt na východní Ukrajině a také krize, které na Krymu probíhala před jeho anexí ruskými ozbrojenými silami a lidovým referendem. Dotovaná turistika má podle Kremlu vrátit Krymu jeho bývalou prosperitu.