Moskva si prý nedělá iluze ohledně americké politiky

Moskva - Moskva si nedělá žádné iluze, že by americký tlak na Rusko zeslábnul hned po nástupu Donalda Trumpa do nejvyššího úřadu. Řekl to dnes tajemník vlivné bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev, považovaný za blízkého spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina. Nový americký prezident se ujme úřadu příští týden.

Ilustrační fotoFoto: čtk

"Samozřejmě, že za daných podmínek nemůžeme se zvolením Donalda Trumpa hovořit o zásadních změnách v rusko-amerických vztazích. Neděláme si iluze ohledně rychlého oslabení kroků ke strategickému zadržování Ruska," uvedl Patrušev v rozhovoru, který v pondělí zveřejní vládní list Rossijskaja gazeta. Z interview dnes citovaly ruské tiskové agentury.

Ke zlepšení rusko-amerických vztahů bude podle Patruševa zapotřebí důsledná a usilovná práce. "Jsme k takové práci připraveni. Samozřejmě na základě rovnoprávnosti a vzájemného respektu," zdůraznil.

Patrušev současně tvrdil, že vláda Baracka Obamy neodůvodněně obviňuje Rusko z hackerských útoků na Ameriku, ale ignoruje skutečnost, že většina serverů se nalézá v USA a Washington je využívá k výzvědným a dalším cílům, zaměřením na zachování americké dominance ve světě. Současně si postěžoval, že Rusko zaznamenalo "citelné zvýšení" pokusů zvenčí poškodit ruské počítačové systémy.

"Jsou to případy hackerských útoků, jakož i nepovolený sběr osobních údajů. Široce se využívají světoví operátoři a uplatňované metody se neustále vyvíjejí," prohlásil.

Sám Trump se v rozhovoru s listem The Wall Street Journal vyjádřil, že zatím ponechá v platnosti sankce proti Rusku, později by je ale mohl zrušit, jestliže Moskva projeví dostatek vstřícnosti. "Jestliže spolu vycházíte a jestliže by nám Rusko opravdu pomáhalo, proč by někdo nechával v platnosti sankce, když jiný dělá opravdu dobré věci?" uvedl Trump v rozhovoru.

Protiruské sankce rozšířil na konci loňského roku prezident Barack Obama kvůli údajně ruským hackerským útokům na americké úřady a instituce. Západ uvalil na Rusko sankce v roce 2014 kvůli jeho počínání během krize na Ukrajině, která vyvrcholila tím, že Moskva anektovala autonomní poloostrov Krym, a ozbrojeným konfliktem na Donbasu mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty.

Britský list The Sunday Times dnes napsal, že Putin a Trump se již domluvili na první schůzce, která se má odehrát v Reykjavíku na Islandu. Tedy tam, kde se v roce 1986 konala přelomová schůzka amerického a sovětského prezidenta Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Jak Trumpův mluvčí, tak Kreml ale tuto zprávu popřeli.

Šéf CIA Brennan: Trump je prostořeký, Rusku nerozumí

udoucí americký prezident Donald Trump nechápe záměry, možnosti a skutky Ruska v mnoha částech světa. Při ospravedlňování Moskvy by měl být velmi opatrný, jeho živelnost bezpečnostní zájmy Spojených států neochrání. V televizní stanici Fox News to dnes prohlásil odcházející ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan. V televizi Fox News dnes Brennan konstatoval, že Trump americké zpravodajské komunitě nevěří. "Jaký signál to může vyslat?" položil si otázku. Poznamenal, že zvolený prezident, který se ujme úřadu příští pátek, by měl být ve svých veřejných projevech "velmi ukázněný". Aby mohl učinit kompetentní rozhodnutí, musí přesně znát, jaké poznatky mají USA k dispozici. "Živelnost není nic, co by ochránilo zájmy národní bezpečnosti, takže pokud mluví nebo na něco reaguje, měl by si uvědomit, že následky a dopady na USA mohou být dalekosáhlé," řekl Brennan. "Nejde jen o Trumpa, jde o Spojené státy," dodal.