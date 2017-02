Možným terčem chystaného útoku ve Francii byla i Eiffelovka

Mladý pár zatčený v pátek na jihu Francie spolu s dalšími dvěma osobami podezřelými z terorismu přiznal, že chystal v zemi atentát. Jeho terčem mohla být podle zadržených Eiffelova věž. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování to dnes uvedl francouzský týdeník L´Express. Jako další možné cíle 16letá Sarah a 20letý Thomas, oba považovaní za radikální francouzské muslimy, prý zvažovali i jiné památky a také vojáky.

"Říkají, že chtěli udeřit na Eiffelovu věž, aby zapůsobili na veřejnost. Hovoří o několika dalších terčích, například o vojácích na jihu Francie," řekl listu jeden ze zdrojů. Zároveň ale varoval před unáhlenými závěry, protože tvrzení zadržených se v průběhu výslechů mění a jejich údajný konkrétní plán útoku se zatím nepodařilo potvrdit.

Policie zatkla v pátek v oblasti města Motpellier čtyři osoby, z nichž jednu krátce poté bez komentáře propustila. Média označují všechny zbylé podezřelé za francouzské občany. Kromě mladé dvojice zůstává ve vyšetřovací vazbě 33letý muž, který se ale na případné přípravě atentátu nejspíš nepodílel. Policie při domovní prohlídce u přítele mladé islamistky našla látky k výrobě výbušnin.

Mladík byl na seznamu potencionálně nebezpečných radikálů od roku 2015, kdy se pokusil odjet do Sýrie a Iráku, kde působí skupina Islámský stát (IS). Na dvojici podle vyšetřovatelů upozornila sama dívka, která konvertovala k islámu, velmi se radikalizovala a ve videu se nedávno přihlásila k teroristickému hnutí IS a slíbila mu věrnost. Podle vyšetřovatelů pár připravoval náboženskou svatbu, po které by muž v nejbližší době spáchal sebevražedný atentát ve Francii a žena by odjela za IS jako "vdova mučedníka".

Rodiče Sarah jsou podle stanice RTL rozvedeni, matka řeckého původy žije s dcerou v Monpellier, otec v Paříži. Nikdo z nich nepraktikuje islám. Matka tvrdí, že nezletilá dcera je nevinná, že je jen naivní a nechala se zmanipulovat muslimským přítelem. Podle prokuratury ale vše ukazuje na to, že dívka nejen dobře věděla, oč jde, ale sama projevila iniciativu.

Francie zažila v posledních dvou letech sérii atentátů, při nichž převážně francouzští islamisté povraždili více než 230 lidí. V zemi platí od prosince 2015 výjimečný stav a vláda připouští, že přetrvává hrozba teroristických atentátů v zemi. Tato hrozba bude podle úřadů zvlášť aktuální v době konání nadcházejících prezidentských a parlamentních voleb.

