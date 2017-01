Zima: V Polsku umírají lidé, Moskva zažila nejmrazivější noc, Bospor stojí

Kvůli odhalení novoročních předsevzetí premiéra Bohuslava Sobotky není třeba chodit k věštkyni. V roce, kdy se konají sněmovní volby, chce pochopitelně vítězit, nejprve na březnovém sjezdu ČSSD (tam to má jisté) a pak u uren v celé zemi (tam to zatím vypadá na druhé místo). Pokud se druhá položka nenaplní, ta první bude vážit méně než nic, neboť v případě porážky by Sobotka v čele strany s největší pravděpodobností skončil. To ale v úmyslu nemá. Chce znovu sestavovat vládu a v ní post ministra financí eventuálně nabídnout Andreji Babišovi.