Mugabe: Lidé i vládní strana chtějí, abych byl znovu prezidentem

/ANKETA/ - Ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) udělá vše pro to, aby povinnost maturovat z matematiky nastala pro studenty středních odborných škol (SOŠ) do roka poté, co budou z počtů povinně maturovat gymnazisté. Uvedla to v dnešním diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce v reakci na informaci, že ředitelé gymnázií a lyceí chystají kvůli povinné maturitě z matematiky ústavní stížnost. Problematikou maturit na SOŠ se bude v pondělí zabývat vláda.