Můj syn je složitá osobnost, řekla matka řidiče, který zabíjel před mešitou

/VIDEO/ Z 265 kilometrů vzdálené půjčovny aut nedaleko waleského Cardiffu nepřijel Darren Osborne náhodou. 47letý řidič vypůjčené dodávky, která najela v pondělí po půlnoci do davu muslimů u londýnské mešity, odtud pochází.

Útok v Londýně. Dodávka najela do lidí před mešitouFoto: ČTK/PA/Victoria Jones

Osborne žije na cardiffském předměstí Pentwyn, je otcem čtyř dětí. Jak potvrdili jeho sousedé, o víkendu se opil v místním hostinci a vykřikoval, že „proklíná muslimy a že se jim stane něco ošklivého". Popisují ho jako člověka s nepředvídatelnou povahou, „agresivního a divného". Také jim nebylo jasné, čím se vlastně živí. Někteří tvrdí, že byl bez práce, jiní, že kupoval a prodával auta.

Warren Osborne pochází z Weston-super-Mare, města naproti Cardiffu přes Bristolský kanál, dosud tam žije jeho matka, synovec a jeho sestra. On sám se ale narodil v Singapuru. Dvaasedmdesátiletá matka Christine byla zprávou opono svého syna šokovaná a odmítá se s médii bavit. Odkázala novináře na synovu partnerku Sarah. Christine Osbornová nicméně připustila, že její syn je „složitá osobnost".

Byl jako stíhačka, která se převrátí

42letá Sarah Andrewsová, která pracuje jako kuchařka v restauraci, už delší dobu s Darrenem nežije. Sousedé uvedli, že jim to neklapalo a že bylo často slyšet Darrena křičet. Lidé, kteří ho Weston-super-Mare znali, tvrdí, že byl nezvladatelný, pokud se víc napil. „Byl jako stíhačka, která se přetočí," charakterizují ho známí.

Někteří z Osbornových muslimských sousedů uvedli, že někdy v jejich přítomnosti použil urážlivá slova, domnívali se však, že jsou určena jeho psovi. Osborne si založil účet na Twitteru, nevkládal na něj však vlastní příspěvky, ale sdílel informace dvaatřiceti dalších uživatelů. Mezi nimi i Paula Goldinga a Jaydou Fransenovou, vůdců krajní pravicové organizace Britain First. Ta ve svém mottu hlásá, že „obnoví křesťanství a základ národního života, jak tomu bylo posledních tisíc let".

Ležel opilý v autě, kterým pak zabíjel

Osborne nebyl v hledáčku policie ani bezpečnostních služeb, není o něm známo, že by byl členem nějaké pravicové nebo extremistické organizace.

Dodávku si vypůjčil v neděli v půjčovně Pontyclun Van Hire, která má otevřeno sedm dní v týdnu. Edward Gardiner, muž žijící ve stejné ulici jako Osborne, si v neděli večer povšiml dodávky, kterou později viděl ve zprávách z útoku na mešitu v Londýně. Viděl, že v kabině leží natažený přes všechna sedadla muž. Zatřásl s ním, dal se s ním do řeči, z jeho dechu cítil silný zápach alkoholu. Proto vše oznámil policii, ale už neví, co se dělo dál.

Policie v Jižní Walesu se odmítla k záležitosti vyjádřit.