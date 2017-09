Muslimská aktivistka: Evropa potřebuje společné zákony proti terorismu

Evropská unie by měla přijmout společná pravidla pro boj s náboženským extremismem, která by omezila hrozbu teroristických útoků. Dnes to řekla německá aktivistka, spisovatelka a bojovnice za lidská práva Seyran Ateşová, když v Praze představila evropskou petici za přijetí legislativy pro společný boj s terorismem.

Aby se Evropská komise peticí zabývala, je třeba pod ní získat nejméně milion podpisů z alespoň sedmi členských států. Ateşová je umírněná muslimka. „Islamistický terorismus je jednou z nejvážnějších hrozeb všude v Evropě. Česko v tomto může být výjimkou, ale to je dáno jeho specifickou demografickou strukturou,“ uvedla. Příčinou podle ní je skutečnost, že se v řadě zemí nezdařila integrace přistěhovalců, ti nemají žádnou životní perspektivu, a proto snadno podlehnou islamistické propagandě. ČTĚTE TAKÉ: Svět by měl zasáhnout proti terorismu, řekl Zeman v OSN Radikální propaganda se podle ní rozšiřuje zejména díky síti mešit, které jsou neprůhledně financovány ze zahraničí. Ateşová uvedla, že za posledních deset let získaly organizace radikálního Muslimského bratrstva v Evropě přes 120 milionů eur (3,1 miliardy korun) z Kataru. Turecko zase dává na podporu svých mešit v Evropě ročně dvě miliardy eur (52 miliard korun). Ateşová proto žádá zablokování financování extremistických organizací. Je to jeden z požadavků petice, která je dostupná na internetových stránkách www.stopextremism.eu. Kromě toho petice žádá, aby EU přijala společnou definici extremismu a aby si úřady v jednotlivých státech unie vyměňovaly informace o extremistech. Podle petice by EU také měla zastavit extremistickou propagandu ve společnosti i na sociálních sítích. ČTĚTE TAKÉ: Španělská policie zatkla Maročana, podezřívá ho z účasti na útoku v Barceloně Aktivistka podotkla, že islámský extremismus měl dopad i na výsledek nedělních parlamentních voleb v Německu. Výrazný úspěch protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) podle ní lze vysvětlit i tím, že ostatní strany nedokázaly věrohodně říct, jak se vypořádají s politickým islámem. „AfD ale staví každého muslima do pozice extremisty. Podle nás jsou lepší způsoby, jak bojovat s náboženským extremismem, než posilovat předsudky vůči muslimům,“ řekla.

Autor: ČTK