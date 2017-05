Muž se přiznal, že vláčel ženu na laně za autem

V listopadu 2016 šokoval německé městečko Hameln případ brutálního násilí kurdského muže, který se pokusil zabít bývalou přítelkyni mimořádně krutý způsobem. Uvázal jí lano kolem krku, lano pak přivázal k autu a vláčel ženu po silnici.

Kurdský muž se pokusil loni na podzim v Hamelnu lynčovat bývalou přítelkyniFoto: Shutterstock

Muž (39 let) včera před soudem uvedl, že svého činu hluboce lituje a k tomu, že lano kolem krku své přítelkyni (28 let) připevnil on, se přiznal. Na celém případu je otřesné především to, že v autě byl s pachatelem současně i jejich dvouletý syn.

Provaz se naštěstí po dvou stech metrech utrhl. Ještě předtím však Kurd svou ženu mlátil, napadl ji také nožem a sekerou. Mladou ženu okamžitě převezli do nemocnice a lékaři jí zachránili život. Dodnes má však vážné následky na zdraví.

Obžalovaný před soudem uvedl, že sekeru a lano měl v autě kvůli pracím na zahradě, vraždu prý neplánoval. Také řekl, že původně měl v úmyslu spáchat sebevraždu poté, co odevzdal syna své expřítelkyni.