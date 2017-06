Na americkém velvyslanectví v Kyjevě došlo k výbuchu

Tiskové oddělení kyjevské policie ještě upřesnilo, že zpráva o výbuch na ambasádě jim byla oznámená dnes pět minut po půlnoci. Velvyslanectví se nachází v centru města, v Ševčenkovském obvodě.

Unidentified individual detonated an #IED on the grounds of #US embassy in #Kiev, #Ukraine: no casualties reported.https://t.co/bSc8nYW4LV