Na Bali se probudila sopka Mount Agung, lidé prchají do evakuačních center

Zhruba 104 tisíc lidí se na indonéském ostrově Bali přemístilo ze svých domovů do provizorních evakuačních center v obavách z hrozícího výbuchu sopky Mount Agung. Ta je od minulého týdne stále aktivnější a úřady upozorňují, že může kdykoli vybuchnout.

Od minulého týdne platí v oblasti kolem sopky Mount Agung na indonéském ostrově Bali čtvrtý, nejvyšší stupeň nebezpečí. Zvýšená seizmická aktivita, bílý kouř vycházející z kráteru a půdní otřesy daly jednoznačně na srozuměnou, že se sopka probouzí k životu. Od té doby musely desítky tisíc vesničanů žijících pod horou opustit své domovy. Informuje o tom agentura Reuters.

Indonéský národní úřad pro řešení katastrof umístil evakuované občany ve stanech, ve školních tělocvičnách a ve vládních budovách v sousedních obcích, které by neměly být zasaženy výbuchem. Potraviny, voda, léky i další dodávky jsou prozatím zajištěny, ale vysídlení obyvatelé mají strach, že je čeká dlouhé období čekání a že přijdou o své původní živobytí. Jeden z místních sedláků, čtyřicetiletý Gusti Astana, sdělil agentuře Reuters, že se bojí lávového proudu, který může zničit jeho dům i statek.

"Pokud přijdu o dům, nevím, jak budu začínat znovu. Nevím, kde budou spát moje děti. Ale jediné, co mohu dělat, je modlit se," řekl Astana agentuře Reuters.

Podle státních úřadů žije v nebezpečné oblasti kolem sopky také přibližně 30 tisíc kusů hospodářského zvířectva, které je pro místní obyvatelstvo důležitým zdrojem příjmů. Úřady se proto snaží zvířata přemístit.

Sopka Mount Agung vybuchla naposledy v roce 1963, kdy její erupce stála život víc než tisíc lidí. Zažila ho i starší žena, která chválí to, že tentokrát přišlo varování daleko dřív. "Tehdy nás neevekuovali, dokud to nebylo opravdu nebezpečné. Sopka na nás chrlila popel a štěrk, ale život pokračoval jakoby nic, dokud se nepřihnala láva, která všechno zničila," popisovala agentuře Reuters tehdejší situaci dvaaosmdesátiletá Gusti Ayu Watiová.

V Indonésii se nachází téměř 130 aktivních sopek, což je víc než v kterékoli jiná zemi na světě. Mnohé z nich projevují vysoký stupeň aktivity, ale ten se může objevit týdny nebo dokonce měsíce před skutečnou erupcí.

Ostrov Bali je světově proslulý svými plážemi a chrámy. Loni ho navštívilo téměř pět milionů turistů, především z Číny, Austrálie a Japonska. Protože teď řada z nich odříká návštěvu nebo odjíždí z ostrova z obavy před hrozícím výbuchem, vydala ostrovní kancelář pro cestovní ruch ve čtvrtek prohlášení, které má za cíl turisty uklidnit. Mimo jiné v něm píše, že sopka neohrožuje letové trasy. "Ostrov je bezpečný, s výjimkou oblastí kolem hory Agung. Nabádáme turisty, aby se nebáli přicestovat," uvedla kancelář.

Podle ministra dopravy mohou být lety na Bali přesměrovány v případě výbuchu na deset jiných letišť po celé zemi. Sopečný mrak byl v posledních letech několikrát příčinou přerušení letů na bali i do dalších míst Indonésie. Loni byly zrušeny stovky vnitrostátních i mezinárodních letů poté, co vybuchla sopka na ostrově Lombok sousedícím s Bali a vychrlila do vzduchu sloup sopečného popele.