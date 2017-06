Na Filipínách nevraždil islamista, tvrdí policie v Manile

/INFOGRAFIKA/ Nejsou lidi. To je častá odpověď úřadů práce firmám, které shánějí nové pracovníky. Aby nemusely odříkat zakázky, poohlížejí se po zaměstnancích třeba i za hranicemi. Přitom by si i dnes mohli pomoci z vlastních zdrojů. Pracovat by chtěly mnohé ženy s malými dětmi.