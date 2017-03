Na francouzského prezidenta kandiduje 11 politiků

Na francouzského prezidenta letos kandiduje 11 místních politiků, kteří získali potřebných alespoň 500 podpisů od volených zástupců. Nejvíc podpisů (3635) si zajistil kandidát konzervativní pravice François Fillon, na druhém místě je zástupce socialistů Benoit Hamon (2039) a na třetím nezávislý centrista Emmanuel Macron (1829).

François FillonFoto: ČTK/imago stock&people

Toto pořadí nemá žádný vliv na volební preference jednotlivých kandidátů, ale je přece jen znakem jejich postavení v politické garnituře. Podle očekávání tak nejvíc podpory získali Fillon a Hamon, jakožto zástupci zdaleka nejsilnějších politických stran v parlamentu i v regionech a na radnicích měst - Republikánů a Socialistické strany.

Pro Macrona, který byl téměř do konce loňského roku v socialistické vládě bývalého premiéra Manuela Vallse a který si založil novou vlastní stranu Vpřed, je třetí místo naopak významným úspěchem. Vklínit se mezi etablované politiky se mu povedlo díky postupně rostoucí podpoře napříč stranami, ale zejména hlavní osobnosti francouzských centristů Françoise Bayroua.

Přečtěte si: Papež ocenil kardinála Vlka, o jeho úmrtí píší zahraniční média

Čtvrtou nejvyšší podporu v podpisech má levicový radikál Jean-Luc Mélenchon (805). A až osmá je vůdkyně francouzských nacionalistů Marine Le Penová (627), které to ale neubírá šance na vítězství v prvním kole volby, jež se uskuteční za pět týdnů.

Dnes zveřejněný průzkum agentury BVA potvrdil trend voličských preferencí posledních týdnů, podle nichž Le Penová s Macronem postoupí do druhého, květnového kola. Šéfka krajní pravice by podle ankety v prvním kole získala 26 procent hlasů, Macron o procentní bod méně. Třetího Fillona by volilo 19,5 procenta lidí. O pozici nejsilnějšího kandidáta levice svádějí vyrovnaný souboj Hamon a Mélenchon, jehož od Hamonových 12,5 procenta dělí jen půl procentního bodu.

Nenechte si ujít: Hollande po útoku v Orly vyzdvihl odvahu policistů a vojáků

Druhé kolo podle tohoto průzkumu skončí jasným vítězstvím středového politika v poměru 62 ku 38 procentům. Podle dosavadních zvyklostí se očekává, že se v rozhodujícím hlasování proti Le Penové v zásadě spojí voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola a podpoří umírněnějšího ze dvou soků. Tak je jednoznačně vnímán proevropský Macron, který slibuje stmelit levici i pravici.

Devětatřicetiletý favorit voleb, který se do čela průzkumů dostal i díky svým návrhům cíleným na široké vrstvy obyvatel, dnes přišel s dalším plánem, jenž mu zajistil pozornost médií. Kvůli rostoucímu mezinárodnímu napětí hodlá obnovit vojenskou službu, kterou by každoročně mělo projít okolo 600.000 mladých Francouzů.

V Macronův prospěch hraje podle agentury Reuters rivalita mezi Hamonem a Mélechnonem, který nevyslyšel volání svého levicového soka, aby vzdal kandidaturu a podpořil jej. Naopak dnes uspořádal velký mítink v centru Paříže, kam mu přišlo vyjádřit sympatie několik tisíc lidí.

Seznam kandidátů do francouzských prezidentských voleb (řazeno abecedně):

Natalie Arthaudová (46) - kandidátka krajně levicové strany Dělnický boj

François Asselineau (59) - kandidát Lidové republikánské unie

Nicolas Dupont-Aignan (55) - kandidát gaullistické strany Vzhůru, Francie!

François Fillon (63) - kandidát hlavní opoziční strany Republikáni

Benoit Hamon (49) - kandidát vládní Socialistické strany

Jacques Cheminade (75) - kandidát pravicové strany Solidarita a pokrok

Jean Lassalle (61) - nezávislý kandidát

Marine Le Penová (48) - kandidátka krajně pravicové Národní fronty

Emmanuel Macron (39) - kandidát nové centristické strany Vpřed

Jean-Luc Mélenchon (65) - kandidát krajně levicové Levé strany

Philippe Poutou (49) - kandidát Nové antikapitalistické strany