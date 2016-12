Na Novém Zélandu zahynul Čech při pádu na hoře Mount Aspiring

Wellington - Český horolezec dnes zahynul při pádu z novozélandské hory Mount Aspiring. Podle místních médií muž při sestupu na severozápadní straně vrcholku vysokého 3033 metrů uklouzl a zřítil se do hloubky asi 200 metrů.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Podle dostupných informací bylo horolezci něco přes 20 let a na Novém Zélandu byl asi týden. Jeho jméno novozélandské zdroje neuvádějí. Záchranný tým našel tělo po tříhodinovém pátrání dnes odpoledne místního času, uvedl novozélandský zpravodajský server stuff.co.nz.

O neštěstí záchranáře informovala prostřednictvím satelitního telefonu horolezecká výprava s průvodcem, která potkala australského turistu, jenž se s Čechem vydal na výstup. Při sestupu nebyli Čech a Australan spojeni lanem.

Čtěte také: Za pádem ruského letadla může být závada vztlakových klapek

Mount Aspiring leží ve stejnojmenném národním parku a v tomto ročním období se na ni vydává značný počet turistů. Tento týden už záchranáři zasahovali sedmkrát, ale většina incidentů byla méně vážná. Dva muže bylo nutné zachránit po pádu na jihozápadním svahu. Se středně až těžce závažnými zraněními včetně zlomenin byli přepraveni do nemocnice. Pokud by nebyli rychle zachráněni, na svahu by umrzli.

Severozápadní hřbet, po kterém Čech s Australanem vystoupili na vrchol, a pak opět sestupovali dolů, je běžně využívanou horolezeckou cestou na Mount Aspiring, vrcholek v novozélandských Jižních Alpách. Podle záchranáře Deana Harpersona jde o technicky náročný výstup s podmínkami typickými pro alpský terén. Ti, kdo se na něj vydávají, by měli být v dobré kondici, ale nemusí mít větší horolezecké zkušenosti, dodal Harperson. Počasí bylo podle něj příznivé a patrně nesehrálo při neštěstí žádnou roli.

Za posledních deset let na samotné hoře Mount Aspiring a v okolním národním parku zahynulo více než 30 lidí.

Přečtěte si: Zatím se našlo 15 těl obětí nedělního leteckého neštěstí u Soči