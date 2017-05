Na Sicílii jednají státy G7. Venku je léto, v jednacím sále bude chladno

Tak je to venku. Druhý tenisový grandslam roku má rázem pikantnější náboj – na oranžové pařížské antuce se bude prohánět i Petra Kvitová. Včera to v dějišti French Open oficiálně potvrdila. „Je krásné, že tu můžu být. Nikdo nečekal, že tady budu. Jsem z toho nadšená, je to splněný sen," prohlásila tenistka, kterou loni v prosinci dosud neznámý útočník přepadl u ní doma v Prostějově a pořezal jí ruku.