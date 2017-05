Na Slovensku udeřilo: Ústavní soud potvrdil neplatnost Mečiarových amnestií

Spravedlnost po 21 letech? Osm z desíti členů Ústavního soudu Slovenské republiky dnes potvrdilo dubnový verdikt Slovenského parlamentu. Ten pravil, že Mečiarovy amnestie z roku 1998 byly protiústavní. Amnestie ochránily před stíhaním pachatele únosu Michala Kováče ml., syna tehdejšího prezidenta.

„Mečiarovy amnestie, které mnozí považují za černou skvrnu v naší novodobé historii, nasměrovali poslanci do minulosti," napsal list Plus Jeden Deň, podle nějž veřejnost na tento krok čekala téměř dvě desetiletí. Dočkala se dnes, desetičlený Ústavní soud Slovenské republiky potvrdil verdikt Parlamentu z letošního 5. dubna. Osm soudců se vyjádřilo pro zrušení amnestie pro podezřelé z únosu syna prezidenta Michala Kováče.

K únosu prezidentova syna Michala Kováče ml. do Rakouska došlo 31. srpna 1995. Z provedené akce byla podezřelá Slovenská informační služba (SIS) pod vedením Ivana Lexy, který byl, spolu s dalšími dvanácti příslušníky SIS, z podílu na akci obviněn a vyšetřován. Ovšem posléze, v roce 1998 amnestován tehdejším premiérem Vladimírem Mečiarem, dočasně vykonávajícím i některé pravomoci hlavy státu.

Kauza únosu prezidentova syna se může nyní vrátit do bodu, ve kterém na konci minulého století skončila; server Denník N předpokládá, že ok obnovení procesu dojde během druhé poloviny tohoto roku.

Kdo chtěl, ten věděl, co je Mečiar

Fedor Gál, sociolog:

„Mečiar dokázal třikrát vyhrát svobodné volby. Uvědomění trvalo slovenskému národu čtvrt století. Kdo ale chtěl, už tehdy dobře věděl, co je zač."

Iveta Radičová, bývalá premiérka:

„Zrušení je důležité. Mám však některé výhrady ke znění, například rozšíření kompetencí parlamentu vůči prezidentovi. Způsob zrušení amnestií proto považuji za nespravedlivý a také rizikový."

Miroslav Žbirka, zpěvák:

„Když jsme přecházeli k demokracii, bylo to divoké období. Téměř jsme se vrátili zpět. I když z praktického hlediska může zrušení vyvolat různé právnické názory, bude mít alespoň symbolický význam."



(Zdroj: Sme.sk)