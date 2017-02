Na tiskovku Bílého domu nepustili novináře řady významných médií

Bílý dům dnes zakázal zpravodajům několika významných amerických médií vstup na tiskovou konferenci prezidentského mluvčího Seana Spicera. Oznámil to list The New York Times. Podle amerického deníku jde o událost, která je ve vztazích mezi kanceláří prezidenta USA a médii zcela mimořádná.

Americký prezident Donald Trump.Foto: ČTK/AP/Andrew Harnik

Vstup do západního křídla Bílého domu, kde se tiskové konference mluvčích obvykle konají, nebyl umožněn kromě korespondenta newyorského deníku ani zpravodajům CNN, listu The Los Angeles Times a zpravodajského serveru Politico. Na protest proti postihu kolegů se odmítli zúčastnit tiskové konference reportéři časopisu Time a tiskové agentury Associated Press. Čtěte také: Trump vybuduje nejlepší jaderný arzenál, kapacita prý zaostává Přístup byl naopak umožněn zpravodaji krajně pravicového serveru Breitbart News, jehož bývalý šéf Steve Bannon je hlavním stratégem Bílého domu. Personál tiskového oddělení rovněž vpustil korespondenty listů The Washington Times, The Wall Street Journal a televizí ABC, CBS a Fox News. Proti postupu vůči novinářům podalo protest Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA), jehož členy jsou žurnalisté akreditovaní při prezidentském úřadu. "Ostře protestujeme proti postupu Bílého domu. O záležitosti budeme dál s personálem Bílého domu hovořit," uvádí se v prohlášení. "Je to nepřijatelná událost," konstatoval zástupce televize CNN. "Zřejmě se tak chtějí mstít, když novináři publikují fakta, jež se jim nelíbí. Budeme v tom přesto pokračovat," zdůraznil. Bílý dům svůj postup hájil. "Pozvali jsme skupinu novinářů, takže každý byl zastoupen. Rozhodli jsme se přidat ještě několik dalších lidí. Nic víc než toto," prohlásila mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Nepřehlédněte: Kde jsou miliardy pro Řeky? Po sedmi letech pomoci padají hlouběji do chudoby K události došlo jen krátce poté, co Donald Trump na shromáždění ve Washingtonu média tvrdě kritizoval. Novináři podle prezidenta vyrábějí vylhané zprávy, aby poškodili Bílý dům.

Autor: ČTK