Na Trumpově inauguraci zatančí raketky a zazpívají mormoni

Washington - Lednovou inauguraci Donalda Trumpa americkým prezidentem zkrášlí tanečnice ze skupiny The Radio City Rockettes a zpěv mormonského chrámového sboru The Mormon Tabernacle Choir. Uvedl to štáb příštího vládce Bílého domu. Na ceremonii, která se koná 20. ledna, odmítlo vystoupit několik předních hudebníků včetně britského zpěváka Eltona Johna a kanadské zpěvačky Celine Dion.

Lednovou inauguraci Donalda Trumpa americkým prezidentem zkrášlí tanečnice ze skupiny The Radio City Rockettes a zpěv mormonského chrámového sboru The Mormon Tabernacle Choir.

Sám Trump tvrdí, že o vstupenky na inauguraci požádala spousta celebrit, nic ale podle něj nedostanou: "Ať se kouknou, co udělali pro Hillary (…) chci LIDI!" napsal na twitteru v narážce na svou neúspěšnou demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou, která volby prohrála i přes podporu hvězd jako je Kate Perryová či Beyoncé. Čtěte také: Bílý dům zdobí perníkové chaloupky z lega

Podle odhadu se slavnosti uvedení nového prezidenta do úřadu zúčastní na 800.000 lidí. Až dosud bylo jasné, že tradiční hymnu zazpívá šestnáctiletá Jackie Evancho, vítězka reality show America's Got Talent, vysílané v české verzi jako Česko hledá SuperStar. Taneční skupina The Rockettes (Raketky) vznikla už v roce 1925 a její domovskou scénou je od roku 1932 proslulý sál Radio City Music Hall v New Yorku. Styl skupiny sahá od baletu přes jazz až k modernímu tanci. Show tanečnic, které unisono vykopávají nohy do výšky a stoprocentně splňující představu o nablýskané americké zábavě, každoročně zhlédne kolem milionu diváků. Soubor má 200 členek, z toho 80 vystupuje ve dvou směnách v New Yorku a zbytek jezdí se show po amerických a kanadských městech. The Mormon Tabernacle Choir se skládá z 360 amatérských zpěváků a zpěvaček. Pojmenován je podle chrámu v Utahu, kde zpívá již déle než 100 let. Zpíval na inauguraci prezidentů Ronalda Reagana, George Bushe staršího i George Bushe mladšího. Sbormistr Ron Jarrett uvedl, že sbor je poctěn tím, že byl požádán o vystoupení na inauguraci. Čtěte také: Trumpův blízký spolupracovník si přeje v novém roce smrt Obamy Trump měl během republikánských primárek problém se získáním hlasů od mormonských voličů, kteří na jeho kandidaturu hleděli skepticky, podotkla agentura AP. Skupina Beach Boys potvrdila, že také byla požádána o vystoupení, ale vzhledem k nabitému lednovému program se podle svého mluvčího ještě nerozhodla. Na inauguraci dosluhujícího prezidenta Baracka Obamy v roce 2009 zazpívaly zpěvačky Beyoncé a Aretha Franklinová.

