Na univerzitě v texaském Lubbocku se střílelo, jeden mrtvý policista

Každý rok to vypadá stejně: Lidé, kterým se blíží roční vyúčtování za energie, trnou hrůzou, kolik to bude letos. Napříště by to nemuselo být až takové drama. Aspoň pokud jde o plyn. Největší hráč na trhu, skupina innogy, oznámila start vůbec prvního automatického hlídače spotřeby plynu.