Na záchranné operaci v Itálii se podílejí i uprchlíci z Afriky

K záchranné operaci v troskách hotelu zavaleného lavinou v Itálii se dnes připojila také skupina afrických žadatelů o azyl ze Senegalu a Guineje. Mladíci již dva roky dobrovolně pomáhají Červenému kříži při tvorbě logistického zázemí, uvedla mluvčí italského Červeného kříže Enza D'Alessandroová.

"Zeptali se, zda by nemohli podat pomocnou ruku," řekla D'Alessandroová s tím, že pomáhali při stavbě stanu pro záchranné týmy, kde mohou jejich členové odpočívat a zotavovat se. Afričtí mladíci budou také pomáhat s vařením a pomáhat, kde se dá.

Podle 20letého Barryho Misbaoua je situace pro ně obtížná. "Nejsme zvyklí na takovou zimu, ale to je život. Musíme dělat to, co je v našich silách, protože je dobré pomáhat lidem, zvláště obětem," řekl agentuře AFP.

V Itálii jsou statisíce lidí, kteří tam v posledních letech dorazili z Afriky, vesměs ve snaze nalézt lepší živobytí než ve vlasti. Mnozí také uprchli před útlakem ve svých původních zemích.

