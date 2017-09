Na základnu v Somálsku zaútočil radikálové z Šabábu. Zůstalo 17 mrtvých

Sněmovní volby by podle modelu agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran, včetně Pirátů či Strany přímé demokracie (SPD).