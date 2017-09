NASA se po 20 letech loučí se sondou Cassini. Shořela v atmosféře Saturnu

NASA přezdívá závěru mise Cassini Velké Finále: „Vesmírné plavidlo Cassini čeká osudové pohroužení se do atmosféry Saturnu. Ukončí tak svou misi jen měsíc před 20. výročím od startu.“

Jeden z nejambicióznějších a nejdražších projektů Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) svou dvacetiletou misi ukončil přesně ve 13 hodin 57 minut.

Americká vesmírná agentura raději zvolila zničení sondy. Nechtěla totiž riskovat, že by nekontrolovatelná sonda dál bezcílně putovala po Sluneční soustavě.

Cassini podle vědců způsobila revoluci v našem chápání šesté planety. Vyfotila stovky tisíc snímků prstenců, nově objevených měsíců i atmosféry Saturnu. Zkoumala také pozoruhodné měsíce, přičemž na minimálně dvou z nich Enceladus a Titan by mohly být podmínky příznivé pro život. NASA jim říká „prebiotické prostředí“.

Are you ready to take the plunge? Tomorrow, @CassiniSaturn will complete a remarkable mission studying Saturn. Info: https://t.co/aXw45GFrsk pic.twitter.com/T80uSdtwKM