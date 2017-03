Nástěnkový tendr. Slovenským exministrům hrozí trest jako za vraždu

V Bratislavě stanuli před soudem dva bývalí ministři pro podezření z korupce. Hrozí jim tresty jako za vraždu.

Stíny minulosti se vracejí. V Bratislavě má dnes premiéru slovenský film Únos, který se vrací k více než dvacet let starému únosu Michala Kováče mladšího, syna tehdejšího prezidenta Slovenské republiky Michala Kováče. A soud v Pezinku včera rozhodl o stíhání vysokých politiků minulosti v zajímavém případě týkajícím se výběrového řízení. Tak, jako v českém prostředí zlidověl termín „karlovarská losovačka", ujal se na Slovensku „nástěnkový tendr".

„Nechci už mít s politikou nic společného," prohlásil jeden z obviněných Marian Janušek. „Kdybych věděl, co je to za svinstvo, tak bych do funkce nikdy nešel. Kdybych byl Smerák (Smer – sociální demokracie premiéra Roberta Fica), nikdy by mě neobvinili. V politice se krade. Je to jedna velká zlodějna!"

Veřejná soutěž v šeru ministerských chodeb

O co se jedná? Soud v Pezinku přijal včera obžalobu na pět osob pro podezření z machinací při miliardovém tendru. Žaloba míří i na dva bývalé ministry stavebnictví a regionálního rozvoje první vlády Roberta Fica (2006-2010) Mariana Janušeka a jeho nástupce ve funkci Igora Štefanova – za tendr v hodnotě zhruba 120 milionů eur (3,24 miliardy korun) na dodání služeb pro čerpání peněz z fondů Evropské unie. Trend pro vyvolené byl vtipně zorganizován.

Oznámení o soutěži ministerstvo pod vedením Januška zveřejnilo v roce 2007 na těžko dostupné informační vývěsce ve své budově (za zavřenými dveřmi). Do tendru se přihlásilo jediné konsorcium, které zakázku získalo. Problém byl v tom, že konsorcium bylo nakloněné jak Slovenské národní straně, která Januška nominovala, tak straně Smer. Úřady sice trend zrušily, zmiňované konsorcium ale část z hodnoty zakázky obdrželo. Škoda dosáhla podle prokuratury minimálně 3,56 milionu eur (96,1 milionu Kč). Kromě výše uvedených ostrých vyjádření se bývalý ministr Janušek v rozhovoru pro slovenský týdeník Plus 7 dní ohradil, že jako ministr nemohl vědět o každém způsobu organizace a detailech tendrů.

Přiznejte se, bude to za pár

Ministra Januška nahradil stranický kolega Igor Štefanov. Ten se ale jako jeden z vedoucích ministerské agentury na tendru podílel, a tak byl nakonec odvolán i on. Soud nyní oběma bývalým politikům Slovenské národní strany podle informací ČTK navrhl, aby se přiznali, a ve zkráceném řízení by dostali nižší trest. Obžalovaní to odmítli. Proběhne tedy řádné soudní líčení.

Oba obžalovaní exministři mohou vyfasovat tresty, které se rovnají trestům za trestný čin vraždy. Janušekovi hrozí dvacet let žaláře, Štefanovi „pouze" sedm až dvanáct. „Kauza může sloužit jako učebnicový příklad stranického klientelismu v první vládě Roberta Fica," komentovala probíhající proces Nadace Zastavme korupci. Zástupci nadace připomínají, že v době, kdy „nástěnkou aféra" propukla, premiér Robert Fico ji zlehčoval.

Zbylí obvinění, také úředníci ministerstva, se podle obžaloby podíleli například na tom, že vybrali nástěnku, ke které neměl vlastně nikdo přístup.