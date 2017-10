Opatrně s islámem, bubnuje favorit voleb v Rakousku

Volby do Poslanecké sněmovny by podle aktuálního volebního modelu agentury Focus vyhrálo hnutí ANO s víc než desetiprocentním náskokem před druhou sociální demokracií. Do Sněmovny by se dostalo ještě dalších šest stran - komunisté, ODS, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, TOP 09, Piráti a lidovci.