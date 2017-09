Nechceme u nás žádné jaderné zbraně, prohlásil jihokorejský prezident Mun Če-in

„Nesouhlasím s tím, že by Jižní Korea musela vytvářet vlastní jaderné zbraně, nebo přemísťovat taktické jaderné zbraně kvůli severokorejské jaderné hrozbě,“ řekl Mun Če-in pro televizi CNN.

Ačkoliv prezident nepodporuje nasazení nebo rozmístění tohoto druhu zbraní, přesto podle něj Jižní Korea „potřebuje zesílit své vojenské schopnosti tváří v tvář jadernému vývoji Severní Koreje“.

Už na začátku tohoto měsíce uvedl jihokorejský ministr obrany Song Jong-mu, že by se měla přehodnotit otázka opětovného rozmístění amerických jaderných zbraní na poloostrově, což by mělo odstrašující účinek na Severní Koreu.

Již předtím americký senátor John McCain označil tuto možnost za něco, co by mělo být „opravdu zváženo“. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění mezi jihokorejskými obyvateli souhlasí šedesát procent s tím, aby tato země měla své vlastní jaderné zbraně. Proti bylo 35 procent.

„Odpovědět Severní Koreji tím, že budeme mít naše vlastní jaderné zbraně, nezajistí na poloostrově mír. Navíc by to mohlo vést k jaderným závodům ve zbrojení v severovýchodní Asii,“ myslí si prezident Mun Če-in.

Příští týden poletí jihokorejský prezident do New Yorku na zasedání OSN. Stane se tak v době, kdy se objevují spekulace o rostoucích rozepřích mezi Soulem a Washingtonem.

Prezident Spojených států Donald Trump nařkl Mun Če-ina z toho, že Severní Koreji ustupuje. „Jižní Korea zjišťuje to, co jsem jim říkal už dříve, že jejich politika ústupků vůči Severní Korei nebude fungovat, oni rozumí jen jedné věci,“ napsal tento měsíc Trump na svém Twitteru.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!