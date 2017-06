Nechte to miminko žít ještě šest dní, rozhodl soud

Až před štrasburské soudce se dostal etický spor o to, zdali udržovat postižené miminko naživu pomocí přístrojů. Jeho rodiče se totiž nesmířili s verdiktem britského nejvyššího soudu. Ten dal zapravdu lékařům, podle kterých má Charlie důstojně zemřít.

Chlapec od narození trpí velmi vzácným syndromem vyčerpání mitochondriální DNA, který po nic netušících rodičích zdědil. Nemoc, která ochromuje přenos energie do buněk, už dosáhla finálního stádia. Charlie nevidí, neslyší, nemůže se hýbat, polykat ani plakat.

Ve Velké Británii se nenašla žádná nemocnice, která by miminku nabídla naději na léčbu. Proto jeho rodiče založili sbírku na experimentální léčbu děťátka ve Spojených státech. Podařilo se jim dosud vybrat v přepočtu více než 38 milionů korun.

Charlie was OUTSIDE, he is STABLE, his eyes are OPEN, he deserves his CHANCE #savecharliegard https://t.co/5D4QLxbTYR @Fight4Charlie