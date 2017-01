Nejslavnější mumie světa jedla před smrtí špek

„Ledový" muž, který zemřel před více než 5300 lety, zřejmě naposledy jedl tyrolský špek. Fenomenální objev vědci uveřejnili ve čtvrtek. Zajímavostí je i to, že lidé, kteří se kolem mumie pohybují, často z ničeho nic zemřou.

Ötziho mumie byla objevena počátkem 90. let v tyrolských Alpách. Naposledy jedl zřejmě kus špeku. Alespoň podle výsledků nejnovějších analýz obsahu jeho žaludku, informovala o tom ve čtvrtek agentura APA.

Několik lidí, kteří pracovali kolem Ötziho zemřelo při nejrůznějších nehodách. Díky tomu vznikla úplná legenda o ledovém muži. Pravdou je, že se kolem mumie pohybovaly a pohybují stovky lidí. Spojitost tak může být čistě náhodná.

To, že Ötzi naposledy jedl maso kozorožce, je již známo dávno. "Sušené syrové maso si zachovává svoje vlákna, tak, jako jsme to teď objevili v Ötziho žaludku; procesem vaření nebo grilování se tato struktura ztrácí," sdělil nyní odborník na mumie Albert Zink z evropské akademie EURAC v Bolzanu. Syrové maso by se podle něj rovněž mnohem rychleji zkazilo. Ötziho luk navíc nebyl dokončený a připravený k lovu. Protože byl ledový muž nalezen na italské straně Alp v Jižním Tyrolsku, vycházejí vědci z toho, že se jedná o špek z této oblasti.



Ötziho krevní destičky jsou vůbec nejstarší krevní destičky, které se nám dochovaly. Dneska víme jak byl vysoký, kolik vážil, kolik mu byla let a podobně. Nikdo však neví jak vlastně tento člověk zemřel. Spekulovalo se například o sněžné bouři, postupem času se teorie změnila na násilnou smrt.



Ledový muž žil v období eneolitu mezi lety 3350 a 3100 před naším letopočtem. Zemřel na vykrvácení poté, co byl zasažen šípem do zad. Mumie byla objevena v září roku 1991 v téměř neporušeném stavu. V současné době je mumie vystavena v archeologickém muzeu v Bolzanu.

